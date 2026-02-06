Offerte Sky
Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 24^ giornata

guida tv

Da venerdì 6 a lunedì 9 febbraio, la 24^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Fiorentina-Torino, Sassuolo-Inter e Roma-Cagliari. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 6 a lunedì 9 febbraio appuntamento con la ventiquattresima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Fiorentina-Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Domenica alle 18 in campo Sassuolo-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Roma-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. 

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera si parte alle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Rachele Sangiuliano in compagnia di Federico Zancan e Danilo Freri, che fornirà aggiornamenti sulla serata di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 insieme agli inviati da San Siro, Bormio e Cortina. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti e Paolo Assogna. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Tavelli alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Fabio Quagliarella, Luca Gotti, Gianfranco Teotino.

 

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

Serie A, la programmazione della 24^ giornata su Sky e NOW

Venerdì 6 febbraio

  • Dalle 22.45: Friday Night con Rachele Sanguliano, Federico Zancan e Danilo Freri

Sabato 7 febbraio

  • Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis
  • Alle 20.45: FIORENTINA-TORINO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi; inviati Vanessa Leonardi e Paolo Aghemo
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta

Domenica 8 febbraio

  • Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto
  • Dalle 16.00: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti e Paolo Assogna
  • Alle 18.00: SASSUOLO-INTER su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Tavelli, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Paolo Ciarravano

Lunedì 9 febbraio

  • Dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Fabio Quagliarella, Luca Gotti e Gianfranco Teotino
  • Alle 20.45: ROMA-CAGLIARI su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti; inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante

CALCIO: SCELTI PER TE