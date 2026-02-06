Offerte Sky
Fiorentina-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Getty

Sabato 7 febbraio alle 20.45 si sfidano Fiorentina e Torino, match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW. Contro i granata che ha allenato lo scorso anno, Vanoli potrebbe ritrovare dal 1' due pilastri come Kean e Mandragora, in dubbio Rugani. Baroni, invece, deve rinunciare a Vlasic per squalifica: pronto a tornare Gineitis al suo posto. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 24^

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
Terzino destro
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
Esterno destro
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Centrocampista di destra
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Centrocampista di sinistra
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Esterno sinistro
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

Le scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

  • Due le novità per Vanoli rispetto alla sconfitta di Napoli: in attacco dovrebbe tornare titolare Kean, che ha smaltito il problema alla caviglia
  • In mezzo al campo, dovrebbe partire dal 1' anche Mandragora, con Fabbian che sembra destinato alla panchina
  • Oltre all'infortunato Lamptey, l'unico in dubbio tra i viola è Rugani, che ha rimediato una lesione di medio grado al gemello mediale
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Luca Marianucci
Luca Marianucci
Difensore di destra
Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore di sinistra
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Mezz'ala destra
Torino
Emirhan Ilkhan
Emirhan Ilkhan
Centrocampista centrale
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
Mezz'ala sinistra
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
Esterno sinistro
Torino
Sandro Kulenovic
Sandro Kulenovic
Attaccante
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante

Le scelte di Baroni

TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Kulenovic, Adams. All. Baroni

  • Reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter, Baroni dovrebbe rilanciare dal 1' Maripán come perno della difesa, affiancato da Marianucci e Coco
  • A centrocampo, invece, dovrebbe tornare Gineitis dopo l'infortunio alla coscia sinistra rimediato con la Roma, con Vlasic che sarà assente per squalifica, così come Prati. Conferma sulla sinistra per Obrador
  • In attacco, oltre al confermato Kulenovic, dovrebbe giocare Adams. In dubbio la presenza di Simeone, alle prese con un problema muscolare

