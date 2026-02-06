Sabato 7 febbraio alle 20.45 si sfidano Fiorentina e Torino, match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW. Contro i granata che ha allenato lo scorso anno, Vanoli potrebbe ritrovare dal 1' due pilastri come Kean e Mandragora, in dubbio Rugani. Baroni, invece, deve rinunciare a Vlasic per squalifica: pronto a tornare Gineitis al suo posto. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

