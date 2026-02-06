Sabato 7 febbraio alle 20.45 si sfidano Fiorentina e Torino, match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW. Contro i granata che ha allenato lo scorso anno, Vanoli potrebbe ritrovare dal 1' due pilastri come Kean e Mandragora, in dubbio Rugani. Baroni, invece, deve rinunciare a Vlasic per squalifica: pronto a tornare Gineitis al suo posto. Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Torino
Probabili Formazioni
Le scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli
- Due le novità per Vanoli rispetto alla sconfitta di Napoli: in attacco dovrebbe tornare titolare Kean, che ha smaltito il problema alla caviglia
- In mezzo al campo, dovrebbe partire dal 1' anche Mandragora, con Fabbian che sembra destinato alla panchina
- Oltre all'infortunato Lamptey, l'unico in dubbio tra i viola è Rugani, che ha rimediato una lesione di medio grado al gemello mediale
Le scelte di Baroni
TORINO (3-5-2) la probabile formazione: Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Kulenovic, Adams. All. Baroni
- Reduce dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Inter, Baroni dovrebbe rilanciare dal 1' Maripán come perno della difesa, affiancato da Marianucci e Coco
- A centrocampo, invece, dovrebbe tornare Gineitis dopo l'infortunio alla coscia sinistra rimediato con la Roma, con Vlasic che sarà assente per squalifica, così come Prati. Conferma sulla sinistra per Obrador
- In attacco, oltre al confermato Kulenovic, dovrebbe giocare Adams. In dubbio la presenza di Simeone, alle prese con un problema muscolare