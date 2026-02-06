Il Napoli vola a Marassi per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Nonostante le numerose assenze, Conte recupera Rrahmani, che dovrebbe partire titolare dopo aver saltato le ultime due di campionato per l'infortunio al gluteo rimediato contro il Sassuolo. Tra i rossoblù, invece, potrebbe esserci l'esordio da titolare di Amorim, uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio. In dubbio Baldanzi per un problema muscolare. Ecco le probabili di Genoa-Napoli
Probabili Formazioni
Le scelte di De Rossi
GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Amorim, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- Una sola modifica in vista per De Rossi rispetto alla sconfitta contro la Lazio di venerdì 30 gennaio: dovrebbe esordire dal 1' Amorim nel ruolo di vertice basso del centrocampo
- In questo modo, Frendrup scalerebbe come mezz'ala a sinistra al posto di Ellertsson
- Baldanzi è in dubbio per un problema al retto femorale: non sarà della partita Siegrist, ancora alle prese con una frattura al dito
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte
- Nonostante l'emergenza infortuni non si sia chiusa per Conte, una buona notizia è rappresentata dal rientro di Rrahmani, che dovrebbe giocare dal 1' come braccetto destro
- L'infortunio di Di Lorenzo (uscito per una distorsione al ginocchio nel match contro la Fiorentina e poi operato al piede sinistro) dovrebbe portare Gutierrez a giocare ancora sulla fascia destra
- In attacco, non si tocca il tridente Vergara-Elmas-Hojlund: pronti ad entrare, a gara in corsa, sia Giovane che Lukaku