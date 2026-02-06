Offerte Sky
Genoa-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Il Napoli vola a Marassi per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Nonostante le numerose assenze, Conte recupera Rrahmani, che dovrebbe partire titolare dopo aver saltato le ultime due di campionato per l'infortunio al gluteo rimediato contro il Sassuolo. Tra i rossoblù, invece, potrebbe esserci l'esordio da titolare di Amorim, uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio. In dubbio Baldanzi per un problema muscolare. Ecco le probabili di Genoa-Napoli

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 24^

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore di destra
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore di sinistra
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno destro
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Mezz'ala destra
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
Centrocampista centrale
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Mezz'ala sinistra
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
Esterno sinistro
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
Attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

Le scelte di De Rossi

GENOA (3-5-2) la probabile formazione: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Amorim, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • Una sola modifica in vista per De Rossi rispetto alla sconfitta contro la Lazio di venerdì 30 gennaio: dovrebbe esordire dal 1' Amorim nel ruolo di vertice basso del centrocampo
  • In questo modo, Frendrup scalerebbe come mezz'ala a sinistra al posto di Ellertsson
  • Baldanzi è in dubbio per un problema al retto femorale: non sarà della partita Siegrist, ancora alle prese con una frattura al dito
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
Portiere
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore di destra
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore di sinistra
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Mezz'ala destra
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Mezz'ala sinistra
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
Trequartista di destra
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Trequartista di sinistra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte

  • Nonostante l'emergenza infortuni non si sia chiusa per Conte, una buona notizia è rappresentata dal rientro di Rrahmani, che dovrebbe giocare dal 1' come braccetto destro
  • L'infortunio di Di Lorenzo (uscito per una distorsione al ginocchio nel match contro la Fiorentina e poi operato al piede sinistro) dovrebbe portare Gutierrez a giocare ancora sulla fascia destra
  • In attacco, non si tocca il tridente Vergara-Elmas-Hojlund: pronti ad entrare, a gara in corsa, sia Giovane che Lukaku

