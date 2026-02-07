Juventus, è ufficiale: Yildiz rinnova fino al 2030

Prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Juventus-Lazio, il club bianconero ha annunciato il rinnovo di Kenan Yildiz fino al 2030. "Amo questa squadra, la Juve è per me come una famiglia", ha detto l'attaccante bianconero LA CONFERENZA DI SPALLETTI LIVE

In casa Juventus è ufficiale il rinnovo di Kenan Yildiz che era in scadenza nel 2029. E' arrivato l'annuncio dalla società bianconera prima della conferenza stampa verso Juventus-Lazio. Kenan Yildiz ha rinnovato il proprio contratto coi bianconeri fino al 2030.

"Sicuro che faremo belle cose" Le prime parole di Yildiz dopo la firma: "Ringrazio tutti e sono molto felice di rinnovare il mio contratto con la Juventus che per me è come una famiglia: io amo questa squadra perché stando qui sono sicuro di fare grandi cose, sono certo che dietro di me ci saranno sempre i tifosi. Grazie mille, fino alla fine!".

L'immagine della panchina sui social Prima dell'ufficialità, sui social della Juventus era spuntata una panchina. Una foto evocativa e non è casuale: ricorda un famoso discorso di Del Piero e Boniperti allo Stadium sulla storia bianconera. E' stata l'anticipazione dell'annuncio importante, come quello dell'atteso rinnovo di Yildiz.

