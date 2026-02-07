In casa Juventus Yildiz, fresco di rinnovo, è a posto e sarà nella formazione di partenza; in attacco c'è David. Kelly e Conceicao sono in dubbio. Nella Lazio, Romagnoli dal 1'. Davanti la strada scelta potrebbe essere la stessa di settimana scorsa concon Isaksen dal lato opposto
Probabili Formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti
- Kelly e Conceicao sono in dubbio
- Yildiz, fresco di rinnovo, viaggia verso una maglia da titolare
- Spalletti rilancerà Miretti in un probabile 3-4-2-1 che vede il ritorno di Koopmeiners
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione
Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Maurizio Sarri
- Sarri perde un altro pezzo: dopo Zaccagni, si è fermato anche Lazzari
- A questo punto, sulla corsia sinistra, il favorito è Nuno Tavares. Capitolo Romagnoli: il difensore non è "in punizione" e contro la Juventus viaggia verso la titolarità
- Davanti la strada scelta potrebbe essere la stessa di settimana scorsa con Maldini falso 9 e Pedro (in ballottaggio con Cancellieri e Noslin) largo a sinistra con Isaksen dal lato opposto