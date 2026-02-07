In casa Juventus Yildiz, fresco di rinnovo, è a posto e sarà nella formazione di partenza; in attacco c'è David. Kelly e Conceicao sono in dubbio. Nella Lazio, Romagnoli dal 1'. Davanti la strada scelta potrebbe essere la stessa di settimana scorsa con Maldini falso 9 e Pedro largo a sinistra con Isaksen dal lato opposto