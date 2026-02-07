Offerte Sky
In casa Juventus Yildiz, fresco di rinnovo, è a posto e sarà nella formazione di partenza; in attacco c'è David. Kelly e Conceicao sono in dubbio. Nella Lazio, Romagnoli dal 1'. Davanti la strada scelta potrebbe essere la stessa di settimana scorsa con Maldini falso 9 e Pedro largo a sinistra con Isaksen dal lato opposto

Probabili Formazioni

Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
difensore centrale di sinistra
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
Juventus
Fabio Miretti
Fabio Miretti
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti

  •  Kelly e Conceicao sono in dubbio
  • Yildiz, fresco di rinnovo, viaggia verso una maglia da titolare
  • Spalletti rilancerà Miretti in un probabile 3-4-2-1 che vede il ritorno di Koopmeiners
Lazio
Ivan Provedel
Ivan Provedel
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
esterno destro
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
attaccante
Lazio
Pedro Eliezer Pedro
Pedro Eliezer Pedro
esterno sinistro

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Maurizio Sarri

  • Sarri perde un altro pezzo: dopo Zaccagni, si è fermato anche Lazzari
  • A questo punto, sulla corsia sinistra, il favorito è Nuno Tavares. Capitolo Romagnoli: il difensore non è "in punizione" e contro la Juventus viaggia verso la titolarità
  • Davanti la strada scelta potrebbe essere la stessa di settimana scorsa con Maldini falso 9 e Pedro (in ballottaggio con Cancellieri e Noslin) largo a sinistra con Isaksen dal lato opposto

CALCIO: SCELTI PER TE