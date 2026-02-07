Berardi, Pinamonti, Laurienté sarà il trio d'attacco del Sassuolo. Nzola potrebbe trovare spazio a gara in corso. Nell'Inter in attacco si va verso il ritorno della coppia Lautaro-Thuram. Corsie esterne presidiate da Luis Henrique e Dimarco
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso
- Al momento non si prevedono sorprese di formazione nonostante il ritorno di Volpato e l'arrivo dei nuovi volti dal mercato
- Grosso però ha mezza formazione sotto diffida e quindi potrebbe essere questa l'eventuale causa di cambiamento dell'XI di partenza
- Berardi, Pinamonti, Laurienté sarà probabilmente il trio d'attacco. Nzola potrebbe trovare spazio a gara in corso
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Cristian Chivu
- "Da quello che so io, Calhanoglu e Barella rientreranno dopo il Sassuolo". E’ stato lo stesso Christian Chivu a fare chiarezza sui due centrocampisti fermi ai box
- Per la gara di domenica quindi il pacchetto mediano vedrà ancora una volta Zielinski al centro con Sucic e Mkhitaryan ai suoi lati
- In attacco si va verso il ritorno della coppia Lautaro-Thuram. Corsie esterne con Luis Henrique e Dimarco