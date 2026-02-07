Offerte Sky
Sassuolo-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Berardi, Pinamonti, Laurienté sarà il trio d'attacco del Sassuolo. Nzola potrebbe trovare spazio a gara in corso. Nell'Inter in attacco si va verso il ritorno della coppia Lautaro-Thuram. Corsie esterne presidiate da Luis Henrique e Dimarco

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
mezzala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
esterno destro
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Fabio Grosso

  • Al momento non si prevedono sorprese di formazione nonostante il ritorno di Volpato e l'arrivo dei nuovi volti dal mercato
  • Grosso però ha mezza formazione sotto diffida e quindi potrebbe essere questa l'eventuale causa di cambiamento dell'XI di partenza
  • Berardi, Pinamonti, Laurienté sarà probabilmente il trio d'attacco. Nzola potrebbe trovare spazio a gara in corso
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore centrale di destra
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Cristian Chivu

  • "Da quello che so io, Calhanoglu e Barella rientreranno dopo il Sassuolo". E’ stato lo stesso Christian Chivu a fare chiarezza sui due centrocampisti fermi ai box
  • Per la gara di domenica quindi il pacchetto mediano vedrà ancora una volta Zielinski al centro con Sucic e Mkhitaryan ai suoi lati
  • In attacco si va verso il ritorno della coppia Lautaro-Thuram. Corsie esterne con Luis Henrique e Dimarco

