-3 al derby d'Italia, in programma sabato a San Siro alle 20.45. Gli unici dubbi di formazione ad oggi per Chivu sono legati al reparto di centrocampo, mentre in attacco dovrebbe confermata la coppia Lautaro-Thuram. Inter-Juve si gioca sabato alle 20.45 live su Sky Sport e in streaming su NOW
- Portiere: SOMMER
- Difensore centro-destra: BISSECK
- Difensore centrale: AKANJI
- Difensore centro-sinistra: BASTONI
- Esterno destro: LUIS HENRIQUE
- Mezzala destra: SUCIC
- Centrocampista centrale: ZIELINSKI
- Mezzala sinistra: MKHITARYAN
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- Attaccante: M. THURAM
- I dubbi per l'allenatore nerazzurro sono legati al recupero di Barella e Calhanoglu: l'italiano resta in ballottaggio con Sucic per una maglia da titolare;
- in attacco dovrebbe essere ancora Thuram il partner di Lautaro;
- dietro confermato il terzetto Bisseck-Akanji-Bastoni