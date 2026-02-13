Il calendario della 25^ giornata di Serie A

Da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio, su Sky e in streaming su NOW , la 25^ giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: il quarto scontro diretto tra big della stagione su Sky, Inter-Juventus, Torino-Bologna e Cagliari-Lecce. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio appuntamento con la venticinquesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 appuntamento con il quarto scontro diretto tra big della stagione su Sky, il derby d’Italia Inter-Juventus . L’incontro al San Siro di Milano sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, con ampio pre e postpartita grazie agli studi e ai collegamenti con gli inviati sul campo e in città. Domenica alle 18.00 si gioca Torino-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre lunedì chiude la giornata il match tra Cagliari e Lecce , alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera si parte alle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella, Riccardo Montolivo e Danilo Freri, che fornirà aggiornamenti sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 insieme agli inviati sui campi di gara e nelle sedi olimpiche. Durante il match delle 20.45 spazio a Speciale Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dell’anticipo con Leo Di Bello in compagnia di Riccardo Gentile, Paolo Ciarravano e Luca Tommasini. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Federico Zancan, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 19.30 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Stefano Borghi e Aldo Serena. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Fernando Orsi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Gianfranco Teotino. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Carlo Pallavicino, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.