Inter-Juve: San Siro in piedi per Roberto Baggio (premiato) e Adriano. FOTO

Serie A fotogallery
7 foto

Prima della partita di San Siro tra Inter e Juventus, Roberto Baggio è stato premiato dal club nerazzurro: il presidente Marotta gli ha consegnato una maglia numero 10 davanti a migliaia di tifosi nostalgici che hanno tributato al Divin Codino un’ovazione. In quello che è stato il suo stadio per due stagioni dal 1998 al 2000, Baggio ha anche incontrato e abbracciato “l’Imperatore” Adriano

INTER-JUVE LIVE

