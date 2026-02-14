Prima della partita di San Siro tra Inter e Juventus, Roberto Baggio è stato premiato dal club nerazzurro: il presidente Marotta gli ha consegnato una maglia numero 10 davanti a migliaia di tifosi nostalgici che hanno tributato al Divin Codino un’ovazione. In quello che è stato il suo stadio per due stagioni dal 1998 al 2000, Baggio ha anche incontrato e abbracciato “l’Imperatore” Adriano

