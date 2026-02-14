Inter-Juve: San Siro in piedi per Roberto Baggio (premiato) e Adriano. FOTO
Prima della partita di San Siro tra Inter e Juventus, Roberto Baggio è stato premiato dal club nerazzurro: il presidente Marotta gli ha consegnato una maglia numero 10 davanti a migliaia di tifosi nostalgici che hanno tributato al Divin Codino un’ovazione. In quello che è stato il suo stadio per due stagioni dal 1998 al 2000, Baggio ha anche incontrato e abbracciato “l’Imperatore” Adriano
- Una bella sorpresa per i tifosi dell'Inter ma più in generale per tutti gli amanti del calcio. Nel prepartita di Inter-Juventus, Roberto Baggio presente a bordocampo a San Siro ha incrociato e salutato Adriano. Due ex a cui tutti gli interisti sono rimasti legatissimi
- L'Imperatore era stato ad Appiano Gentile anche nei giorni scorsi, dove aveva salutato Chivu, suo ex compagno, e fatto un tuffo nel passato. Il Divin Codino, invece, era presente a San Siro per essere premiato dal club nerazzurro
- Baggio ha ricevuto dalle mani del presidente Marotta una maglia nerazzurra numero 10 con il suo nome. Al momento della premiazione il tributo di San Siro, che non ha mai dimenticato il Divin Codino
- Baggio era, di fatto, un doppio ex: ma con il suo stile e la sua classe mette sempre tutti d'accordo ed è semplicemente "di chi ama il calcio"