Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Napoli McTominay non ha recuperato e non ci sarà. Possibile arretramento di Elmas sulla linea dei centrocampisti. In casa Roma ok Dybala con Pellegrini in vantaggio su Soulé (pubalgia). In mezzo Pisilli favorito su El Aynaoui

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
pubblicità
Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno sinistro
pubblicità
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
trequartista
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
trequartista
pubblicità
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte

  • Out McTominay, Elmas di nuovo a entrocampo. Da capire chi lo sostituirà sulla trequarti: fra le ipotesi Politano avanzato con Gutiérrez al suo posto a destra
  • Juan Jesus è squalificato. Dietro si va verso Beukema, Rrahmani e Buongiorno dal 1'
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
pubblicità
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
esterno sinistro
pubblicità
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
pubblicità
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini

  • Buone notizie per Gasperini: Dybala e Robinio Vaz hanno lavorato in gruppo. L'argentino quindi sarà a supporto di Malen
  • Soulé, invece, ha avuto una settimana difficile a causa della pubalgia. Pellegrini favorito su di lui e Zaragoza
  • In mezzo Pisilli avanti su El Aynaoui

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Lazio-Atalanta

guida tv

La partita tra Lazio e Atalanta della 25^ giornata di Serie A si gioca sabato 14 febbraio alle 18...

Gasperini: "Dobbiamo valutare Dybala e Soulé"

Serie A

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Napoli e Roma...

Dove vedere Como-Fiorentina

guida tv

La partita tra Como e Fiorentina della 25^ giornata di Serie A si gioca sabato 14 febbraio alle...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 14 febbraio, si scende in campo per la 25^ giornata di Serie A. Alle...

Soddisfazione Allegri: "Può essere gara chiave"

milan

L'allenatore del Milan commenta il successo della sua squadra in una partita difficile come...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE