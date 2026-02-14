Nel Napoli McTominay non ha recuperato e non ci sarà. Possibile arretramento di Elmas sulla linea dei centrocampisti. In casa Roma ok Dybala con Pellegrini in vantaggio su Soulé (pubalgia). In mezzo Pisilli favorito su El Aynaoui
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutiérrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Antonio Conte
- Out McTominay, Elmas di nuovo a entrocampo. Da capire chi lo sostituirà sulla trequarti: fra le ipotesi Politano avanzato con Gutiérrez al suo posto a destra
- Juan Jesus è squalificato. Dietro si va verso Beukema, Rrahmani e Buongiorno dal 1'
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini
- Buone notizie per Gasperini: Dybala e Robinio Vaz hanno lavorato in gruppo. L'argentino quindi sarà a supporto di Malen
- Soulé, invece, ha avuto una settimana difficile a causa della pubalgia. Pellegrini favorito su di lui e Zaragoza
- In mezzo Pisilli avanti su El Aynaoui