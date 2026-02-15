Secondo l’Ansa, il presidente di Exor (la holding che controlla la Juventus) John Elkann ha chiamato il presidente della Figc Gabriele Gravina all’indomani della partita delle polemiche di San Siro dopo il secondo giallo a Pierre Kalulu. Elkann avrebbe espresso disappunto per i "numerosi e ripetuti errori arbitrali” sollecitando “soluzioni efficaci a garanzia del calcio italiano"

Il giorno dopo la sfida delle polemiche di San Siro, quella del doppio giallo a Pierre Kalulu, il presidente di Exor John Elkann ha voluto manifestare al presidente Figc Gabriele Gravina, le sue preoccupazioni . Secondo quanto riferisce l’Ansa, il numero uno della holding che controlla il club bianconero, avrebbe espresso il suo disappunto per i "numerosi e ripetuti errori arbitrali" sollecitando l’individuazione di "soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano".

Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra

In mattinata, Elkann ha contattato la dirigenza - Damien Comolli e Giorgio Chiellini - e il mister Luciano Spalletti per sottolineare come la proprietà abbia particolarmente apprezzato il grande impegno, la compattezza e lo spirito di unità dimostrati dalla squadra sul campo, così come la determinazione e l'equilibrio espressi dai dirigenti nelle dichiarazioni del post-partita. La proprietà condivide pienamente l'impegno a difendere il club in ogni sede e circostanza, con fermezza e senso di responsabilità.