Bastoni-Kalulu, incontro tra A e arbitri a marzo

Caso Bastoni-Kalulu, incontro tra club Serie A e arbitri il 23 marzo

Serie A

Al termine dell’assemblea di Lega Serie A, il presidente Ezio Simonelli ha spiegato che il prossimo 23 marzo ci sarà l’incontro tra arbitri e allenatori dei club. Un appuntamento che quest’anno andrà in scena molto più tardi del solito: “Non è che con la riunione risolveremo tutti i problemi. Cercheremo di chiedere un'uniformità di applicazione delle regole, sono riunioni in prospettiva: ne faremo anche in futuro"

BERGOMI: "BASTONI, C'E' SEMPRE TEMPO PER CHIEDERE SCUSA

Il tema arbitrale ha tenuto banco nell'Assemblea di Lega Serie A che si è svolta a Milano. Al termine il presidente Ezio Simonelli ha parlato di un appuntamento fissato per marzo fra i club di serie A con i rispettivi allenatori e l'Associazione italiana arbitri: "Abbiamo fissato per il 23 marzo l'incontro tra società e arbitri. Ci saranno gli allenatori. Primi passi concreti? Chiarire, secondo gli allenatori, quelle che sono le situazioni da fischiare, rispetto al contrasto da non fischiare. Le società vogliono stabilire le regole: ci sono delle cose oggettive, come il fuorigioco. Altre sono interpretazioni soggettive, penso al Var. Qualcuno lo vorrebbe utilizzato per tutta la partita, qualcuno lo vorrebbe all'inglese solo quando c'è un evidente errore. Cercheremo un'uniformità nell'applicazione delle regole. Da Rocchi abbiamo avuto ampia disponibilità: è più colpa nostra se non si è trovata prima una data". 

Approfondimento

Marotta: "Su Bastoni gogna mediatica eccessiva"

