Milan-Como, dove vedere il recupero di Serie A in tv e streaming: gli orari

La partita tra Milan e Como, recupero della 24^ giornata di Serie A, si gioca oggi, 18 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Milan-Como in tv

La partita Milan-Como, recupero della 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 18  febbraio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Como

Il Milan è imbattuto da 14 sfide consecutive contro il Como in Serie A (9V, 5N), vincendo tutte le ultime cinque gare contro i lariani con un punteggio aggregato di 11-4;  l'ultimo successo dei biancoblù contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza). Il Como ha vinto solo una delle 13 trasferte contro il Milan in Serie A (4N, 8P), segnando una sola rete nelle sei più recenti. Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro una squadra lombarda (1-0 vs Inter, 3-1 vs Como) e non ottiene tre successi di fila in queste gare in Serie A da una striscia di sei registrata tra febbraio 2010 e gennaio 2012, di cui le cinque più recenti sotto la guida di Allegri. Il Milan è imbattuto da 23 match consecutivi in campionato (15V, 8N) e nella sua storia in Serie A solo due volte ha registrato una striscia senza sconfitte più lunga in una singola stagione: 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92. Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica di Serie A (25 in 11 sfide, al pari dell'Inter ma in 12 gare), oltre ad essere la miglior difesa in queste sfide (sei reti subite) e l'unica a non aver perso contro queste squadre. Il Como ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato (tutte con il punteggio di 3-0, vs Lecce, Pisa e Lazio). Considerando gli scontri diretti tra le prime sette squadre attualmente in classifica in Serie A, solo la Roma (cinque) ha guadagnato meno punti del Como (sei in sette match).

