I numeri di Milan e Como

Il Milan è imbattuto da 14 sfide consecutive contro il Como in Serie A (9V, 5N), vincendo tutte le ultime cinque gare contro i lariani con un punteggio aggregato di 11-4; l'ultimo successo dei biancoblù contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza). Il Como ha vinto solo una delle 13 trasferte contro il Milan in Serie A (4N, 8P), segnando una sola rete nelle sei più recenti. Il Milan ha vinto le ultime due sfide contro una squadra lombarda (1-0 vs Inter, 3-1 vs Como) e non ottiene tre successi di fila in queste gare in Serie A da una striscia di sei registrata tra febbraio 2010 e gennaio 2012, di cui le cinque più recenti sotto la guida di Allegri. Il Milan è imbattuto da 23 match consecutivi in campionato (15V, 8N) e nella sua storia in Serie A solo due volte ha registrato una striscia senza sconfitte più lunga in una singola stagione: 24 gare tra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92. Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro formazioni attualmente nella parte alta della classifica di Serie A (25 in 11 sfide, al pari dell'Inter ma in 12 gare), oltre ad essere la miglior difesa in queste sfide (sei reti subite) e l'unica a non aver perso contro queste squadre. Il Como ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato (tutte con il punteggio di 3-0, vs Lecce, Pisa e Lazio). Considerando gli scontri diretti tra le prime sette squadre attualmente in classifica in Serie A, solo la Roma (cinque) ha guadagnato meno punti del Como (sei in sette match).