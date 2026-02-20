Partita dal peso importante in chiave Europa quella fra Juventus e Como. Gli uomini di Spalletti devono riscattare la pesante sconfitta subita in Champions contro il Galatasaray mentre Fabregas vuole dare continuità al pareggio di San Siro con il Milan. Nella Juventus manca Bremer e gioca Gatti. David recuperato in attacco. Le squalifiche di Nico Paz e Morata limitano le scelte in avanti per i lariani