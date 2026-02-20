Offerte Sky
Juventus-Como, le probabili formazioni

Serie A

Partita dal peso importante in chiave Europa quella fra Juventus e Como. Gli uomini di Spalletti devono riscattare la pesante sconfitta subita in Champions contro il Galatasaray mentre Fabregas vuole dare continuità al pareggio di San Siro con il Milan. Nella Juventus manca Bremer e gioca Gatti. David recuperato in attacco. Le squalifiche di Nico Paz e Morata limitano le scelte in avanti per i lariani

Probabili Formazioni

Le scelte di Spalletti

JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. All. Spalletti

  • L'infortuno di Holm e la squalifica di Kalulu porteranno McKennie ad agire da esterno destro della difesa
  • Recuperato David che sarà al centro dell'attacco
  • Gatti torna titolare al centro della difesa vista l'assenza di Bremer
Le scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, Rodriguez; Douvikas.. All. Fabregas

  • Squalificati Nico Paz e Morata
  • Vojvoda gioca da esterno alto
  • Soliti ballottaggi Kempf/Duego Carlos e Smolcic/Van der Brempt

Dubbio McTominay: "Problema al tendine da gestire"

napoli

McTominay resta in dubbio per Atalanta-Napoli, in programma domenica 22 alle 15. In un'intervista...

Milan, 40 anni fa iniziava l'era Berlusconi

sul canale 210

Esattamente quaranta anni fa, Berlusconi diventava proprietario del Milan. Su Sky Sport Legend...

Lautaro, risentimento al soleo: salta il derby

Serie A

Comunicato dell'Inter per fare il punto sulle condizioni di Lautaro Martinez. Confermato il...

Il calendario della 26^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, la ventiseiesima giornata di...

Zappi, ricorso respinto: resta inibizione 13 mesi

la sentenza

La Corte d'Appello federale ha respinto il ricorso presentato dal presidente degli arbitri...
