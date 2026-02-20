Partita dal peso importante in chiave Europa quella fra Juventus e Como. Gli uomini di Spalletti devono riscattare la pesante sconfitta subita in Champions contro il Galatasaray mentre Fabregas vuole dare continuità al pareggio di San Siro con il Milan. Nella Juventus manca Bremer e gioca Gatti. David recuperato in attacco. Le squalifiche di Nico Paz e Morata limitano le scelte in avanti per i lariani
Probabili Formazioni
Le scelte di Spalletti
JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione: Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. All. Spalletti
- L'infortuno di Holm e la squalifica di Kalulu porteranno McKennie ad agire da esterno destro della difesa
- Recuperato David che sarà al centro dell'attacco
- Gatti torna titolare al centro della difesa vista l'assenza di Bremer
Le scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione: Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Baturina, Rodriguez; Douvikas.. All. Fabregas
- Squalificati Nico Paz e Morata
- Vojvoda gioca da esterno alto
- Soliti ballottaggi Kempf/Duego Carlos e Smolcic/Van der Brempt