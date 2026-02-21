Domenica 22 febbraio Atalanta e Napoli si sfidano alle 15 nella 26^ giornata di Serie A. Palladino pensa a due novità rispetto alla sconfitta di Dortmund: Scalvini e Krstovic in campo dal 1' con Sulemana e Zalewski sulla trequarti. Conte con Vergara e Alisson Santos dietro all'ex Hojlund. Gutierrez in vantaggio su Spinazzola a sinistra. McTominay non è ancora al 100%, salterà la terza partita consecutiva

MCTOMINAY: "PROBLEMA AL TENDINE DA GESTIRE"