Domenica 22 febbraio Atalanta e Napoli si sfidano alle 15 nella 26^ giornata di Serie A. Palladino pensa a due novità rispetto alla sconfitta di Dortmund: Scalvini e Krstovic in campo dal 1' con Sulemana e Zalewski sulla trequarti. Conte con Vergara e Alisson Santos dietro all'ex Hojlund. Gutierrez in vantaggio su Spinazzola a sinistra. McTominay non è ancora al 100%, salterà la terza partita consecutiva
Probabili Formazioni
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
- De Ketelaere e Raspadori non sono a disposizione di Palladino, per il match contro il Napoli: pronti Sulemana e Zalewski
- Rispetto alla sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund potrebbe trovare spazio in difesa Scalvini insieme a Hien e Kolasinac
- In attacco Krstovic verso la maglia dal 1'
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
- Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Neres e De Bruyne non sono a disposizione per la sfida contro l'Atalanta
- Anche McTominay out per la trasferta di Bergamo, salterà così la terza partita di fila, ha ancora qualche fastidio muscolare che non gli consente di essere al 100%
- Conte si affiderà alla coppia Vergara-Alisson Santos alle spalle dell'ex Hojlund
- Sulla sinistra Gutierrez in vantaggio su Spinazzola
- C'è anche l'opzione Politano, che potrebbe giocare sulla fascia destra oppure alle spalle della punta