Atalanta-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica 22 febbraio Atalanta e Napoli si sfidano alle 15 nella 26^ giornata di Serie A. Palladino pensa a due novità rispetto alla sconfitta di Dortmund: Scalvini e Krstovic in campo dal 1' con Sulemana e Zalewski sulla trequarti. Conte con Vergara e Alisson Santos dietro all'ex Hojlund. Gutierrez in vantaggio su Spinazzola a sinistra. McTominay non è ancora al 100%, salterà la terza partita consecutiva

MCTOMINAY: "PROBLEMA AL TENDINE DA GESTIRE"

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centro destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centro sinistra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno sinistro
Atalanta
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
trequartista destro
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
trequartista sinistro
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

  • De Ketelaere e Raspadori non sono a disposizione di Palladino, per il match contro il Napoli: pronti Sulemana e Zalewski
  • Rispetto alla sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund potrebbe trovare spazio in difesa Scalvini insieme a Hien e Kolasinac
  • In attacco Krstovic verso la maglia dal 1'
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centro destra
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centro sinistra
Napoli
Pasquale Mazzocchi
Pasquale Mazzocchi
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
centrocampista centrale
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
esterno sinistro
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
trequartista destro
Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
trequartista sinistro
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

  • Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Neres e De Bruyne non sono a disposizione per la sfida contro l'Atalanta
  • Anche McTominay out per la trasferta di Bergamo, salterà così la terza partita di fila, ha ancora qualche fastidio muscolare che non gli consente di essere al 100%
  • Conte si affiderà alla coppia Vergara-Alisson Santos alle spalle dell'ex Hojlund
  • Sulla sinistra Gutierrez in vantaggio su Spinazzola
  • C'è anche l'opzione Politano, che potrebbe giocare sulla fascia destra oppure alle spalle della punta

