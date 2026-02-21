Dove vedere Lecce-Inter

La partita Lecce-Inter valida per la 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 febbraio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Inter

Il Lecce ha perso tutte le ultime sette sfide di Serie A giocate contro l'Inter, senza segnare nelle sei più recenti; i salentini potrebbero subire più ko consecutivi per la prima volta nella loro storia contro una singola avversaria nel massimo campionato (sette, sempre contro i nerazzurri anche tra il 1991 e il 1999). L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro il Lecce; in caso di clean sheet, quella salentina diventerebbe la squadra contro la quale i nerazzurri vantano la serie aperta più lunga di match di fila senza reti al passivo nel massimo torneo (al momento sei anche contro il Como). Nelle ultime cinque stagioni disputate in Serie A, il Lecce non ha mai vinto contro la capolista a inizio giornata di campionato: 11 le sfide contro queste avversarie, per un bilancio di tre pareggi e ben otto sconfitte, comprese tutte le ultime sei nel torneo (zero gol segnati in questo parziale). Tre delle quattro vittorie totali conquistate dal Lecce contro l'Inter in Serie A sono arrivate in gare interne, compresa l'ultima del 29 gennaio 2012 (1-0, gol di Giacomazzi) con Cosmi allenatore; da allora, un pareggio e tre sconfitte al Via del Mare, le ultime due entrambe per 0-4. Dopo otto match senza successi (2N, 6P), il Lecce ha vinto le ultime due partite di campionato (contro Udinese e Cagliari); i salentini potrebbero conquistare la posta piena per tre incontri consecutivi per la prima volta in Serie A da novembre 2022-gennaio 2023. L'Inter ha vinto le ultime otto trasferte di campionato senza subire gol nelle cinque più recenti.