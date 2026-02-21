La partita Juventus-Como valida per la 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 febbraio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Como

Dopo 23 risultati utili di fila (14V, 9N), la Juventus ha perso il match di andata contro il Como e potrebbe subire due sconfitte di fila contro i lariani soltanto per la seconda volta in Serie A, dopo quella tra novembre 1950 e gennaio 1952 (tre in quel caso). Il Como ha segnato tre gol negli ultimi due incroci di campionato contro la Juventus (due nella gara di andata): tanti quanti i lariani ne avevano realizzati nelle 14 gare precedenti contro i bianconeri (e in 11 di queste non avevano trovato la via della rete). La Juventus non perde in casa contro il Como dall'1 aprile 1951 (0-3, grazie all'autorete di Sergio Manente e alla doppietta di Vittorio Ghiandi); da allora, per i bianconeri, sette vittorie, compresa l'ultima dell'agosto 2024 (3-0), cinque pareggi, otto clean sheet e mai più di un gol subito a partita nel parziale. Nelle tre partite giocate dalla Juventus nel mese di febbraio sono stati segnati ben 14 gol in totale: record in media rispetto alle sfide disputate da qualsiasi altra avversaria in questo mese e quasi il doppio rispetto alla media totale di reti registrata dai bianconeri in tutte le precedenti 22 partite del torneo in corso (2.4). La Juventus non perde in casa da 16 partite di campionato (11V, 5N) - l'ultima sconfitta dei bianconeri all'Allianz Stadium risale al 9 marzo 2025, 0-4 contro l'Atalanta - soltanto il Napoli vanta una serie aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitte (23) rispetto a quella dei bianconeri (16). Il Como ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro trasferte di campionato - tanti quanti quelli messi assieme nelle nove precedenti - nel periodo (dall'ultimo turno di dicembre), soltanto Milan (14) e Inter (15) hanno fatto meglio nelle gare esterne di questa Serie A rispetto ai lariani (10, come anche il Napoli).