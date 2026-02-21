Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 26^ giornataguida tv
Oggi, sabato 21 febbraio, si scende in campo per la 26^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Cagliari-Lazio su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di Serie A
Tre gli appuntamenti del sabato della 26^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Juventus-Como e si prosegue alle 18.00 con Lecce-Inter. La sera, alle 20.45, è il momento di Cagliari-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Michele Padovano e Fernando Orsi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 21 febbraio
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Michele Padovano e Fernando Orsi
- ore 15.00: Juventus-Como su DAZN 1
- ore 18.00: Lecce-Inter su DAZN 1
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- alle 20.45: CAGLIARI-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi. Inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci