Tre gli appuntamenti del sabato della 26^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Juventus-Como e si prosegue alle 18.00 con Lecce-Inter . La sera, alle 20.45, è il momento di Cagliari-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Michele Padovano e Fernando Orsi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.