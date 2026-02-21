Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 26^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 21 febbraio, si scende in campo per la 26^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Cagliari-Lazio su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di Serie A

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Tre gli appuntamenti del sabato della 26^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Juventus-Como e si prosegue alle 18.00 con Lecce-Inter. La sera, alle 20.45, è il momento di Cagliari-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Michele Padovano e Fernando Orsi. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 21 febbraio

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Michele Padovano e Fernando Orsi
  • ore 15.00: Juventus-Como su DAZN 1
  • ore 18.00: Lecce-Inter su DAZN 1
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • alle 20.45: CAGLIARI-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi. Inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci

