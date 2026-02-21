Roma e Cremonese si sfidano nella 26^ giornata di Serie A (domenica 22 febbraio ore 20.45). Gasperini ripropone il tridente visto a Napoli con Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen. Nella Cremonese non ci sarà Baschirotto mentre in attacco, insieme a Djuric, dovrebbe giocare Vardy

GASPERINI: "CHI HA PARLATO DI CHAMPIONS SONO IO"