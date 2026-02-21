Roma e Cremonese si sfidano nella 26^ giornata di Serie A (domenica 22 febbraio ore 20.45). Gasperini ripropone il tridente visto a Napoli con Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen. Nella Cremonese non ci sarà Baschirotto mentre in attacco, insieme a Djuric, dovrebbe giocare Vardy
Probabili Formazioni
Le scelte di Gasperini
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
- Indisponibili Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson, Soulé e Dybala
- Nel 3-4-2-1 di Gasperini Zaragoza e Pellegrini dovrebbe agire alle spalle di Malen
- Dubbio Wesley: Tsimikas dal 1' sulla fascia sinistra. A completare il reparto formato anche da Celik, Cristante e Koné
- Dietro Mancini-Ndicka-Hermoso davanti a Svilar
Le scelte di Nicola
CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione: Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella; Djuric, Vardy. All. Nicola
- Indisponibili Collocolo, Bondo, Ceccherini e Faye. Si ferma anche Baschirotto per un problema muscolare come annunciato da Nicola in conferenza stampa
- Rispetto al pareggio contro il Genoa possibile novità a destra, con Barbieri al posto di Zerbin
- In avanti Djuric mentre Vardy è in ballottaggio con Bonazzoli