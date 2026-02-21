Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Roma e Cremonese si sfidano nella 26^ giornata di Serie A (domenica 22 febbraio ore 20.45). Gasperini ripropone il tridente visto a Napoli con Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen. Nella Cremonese non ci sarà Baschirotto mentre in attacco, insieme a Djuric, dovrebbe giocare Vardy

GASPERINI: "CHI HA PARLATO DI CHAMPIONS SONO IO"

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centro destra
pubblicità
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centro sinistra
pubblicità
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
esterno sinistro
pubblicità
Roma
Bryan Zaragoza
Bryan Zaragoza
trequartista destro
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista sinistro
pubblicità
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

Le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • Indisponibili Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson, Soulé e Dybala
  • Nel 3-4-2-1 di Gasperini Zaragoza e Pellegrini dovrebbe agire alle spalle di Malen
  • Dubbio Wesley: Tsimikas dal 1' sulla fascia sinistra. A completare il reparto formato anche da Celik, Cristante e Koné
  • Dietro Mancini-Ndicka-Hermoso davanti a Svilar
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore centro destra
pubblicità
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centro sinistra
pubblicità
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Morten Thorsby
Morten Thorsby
mezzala destra
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
centrocampista centrale
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
mezzala sinistra
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Milan Djuric
Milan Djuric
attaccante
pubblicità
Cremonese
Jamie Vardy
Jamie Vardy
attaccante

Le scelte di Nicola

CREMONESE (3-5-2), la probabile formazione: Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Payero, Pezzella; Djuric, Vardy. All. Nicola

  • Indisponibili Collocolo, Bondo, Ceccherini e Faye. Si ferma anche Baschirotto per un problema muscolare come annunciato da Nicola in conferenza stampa
  • Rispetto al pareggio contro il Genoa possibile novità a destra, con Barbieri al posto di Zerbin
  • In avanti Djuric mentre Vardy è in ballottaggio con Bonazzoli

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Dimarco calcia meglio di me. Ora il Bodo"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il 2-0 al Lecce che vale il +10 sul Milan: "Battiamo colpo su...

Fabregas: "Il Como diventa forte se ha continuità"

COMO

Colpo del Como all'Allianz Stadium per un successo ritrovato in campionato dopo quasi un mese. Ne...

Spalletti: "Se il livello è questo, poi perdi"

JUVENTUS

Momento delicato per i bianconeri, battuti per la terza volta in una settimana tra campionato e...

Dove vedere Cagliari-Lazio

guida tv

La partita Cagliari-Lazio della 26^ giornata di Serie A, si gioca sabato 21 febbraio alle ore...

Dove vedere Lecce-Inter

guida tv

La partita tra Lecce e Inter della 26^ giornata di Serie A si gioca sabato 21 febbraio alle 18 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE