Bologna-Udinese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Bologna e Udinese si sfidano nella 26^ giornata di Serie A (lunedì 23 febbraio ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio). Italiano dovrebbe proporre il tridente Orsolini-Castro-Rowe. Nell'Udinese Solet dovrebbe lasciare il posto a Kabasele

ROMA-CREMONESE LIVE

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
João Mário
João Mário
terzino destro
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
difensore centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
mezzala sinistra
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante
Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ala sinistra

BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione

Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

  • Ballottaggio in difesa tra Lucumi e Helland: l'acquisto di gennaio dovrebbe partire dalla panchina
  • Ballottaggio anche a centrocampo tra Pobega, Ferguson e Moro, con l'italiano favorito sugli altri due compagni di squadra
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Goalkeeper
Udinese
Nicolò Bertola
Nicolò Bertola
terzino destro
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Jordan Zemura
Jordan Zemura
terzino sinistro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
esterno destro
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Lennon Miller
Lennon Miller
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante
Udinese
Vakoun Bayo
Vakoun Bayo
attaccante

UDINESE (4-4-2) la probabile formazione

Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele, Zemura; Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Atta; Zaniolo, Bayo. All. Runjaic

  • In difesa Solet dovrebbe lasciare il posto a Kabasele
  • Ballottaggio a centrocampo tra Miller e Piotrowksi, con lo scozzese favorito
  • Davanti Bayo dovrebbe essere confermato titolare, ma è in ballottaggio con Buksa

