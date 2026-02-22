Bologna e Udinese si sfidano nella 26^ giornata di Serie A (lunedì 23 febbraio ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio). Italiano dovrebbe proporre il tridente Orsolini-Castro-Rowe. Nell'Udinese Solet dovrebbe lasciare il posto a Kabasele
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione
Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano
- Ballottaggio in difesa tra Lucumi e Helland: l'acquisto di gennaio dovrebbe partire dalla panchina
- Ballottaggio anche a centrocampo tra Pobega, Ferguson e Moro, con l'italiano favorito sugli altri due compagni di squadra
UDINESE (4-4-2) la probabile formazione
Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele, Zemura; Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Atta; Zaniolo, Bayo. All. Runjaic
- In difesa Solet dovrebbe lasciare il posto a Kabasele
- Ballottaggio a centrocampo tra Miller e Piotrowksi, con lo scozzese favorito
- Davanti Bayo dovrebbe essere confermato titolare, ma è in ballottaggio con Buksa