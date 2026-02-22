Offerte Sky
Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Fiorentina e Pisa si sfidano nella 26^ giornata di Serie A (lunedì 23 febbraio ore 18:30). Vanoli dovrebbe sostituire lo squalificato Mandragora con Ndour. Nel Pisa Nicolas è in pole per la porta e Marin torna dalla squalifica

ROMA-CREMONESE LIVE

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
mediano
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
esterno destro
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
trequartista
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
trequartista
Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
esterno sinistro
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
attaccante

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione

De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Kean. All. Vanoli

  • A centrocampo c'è il dubbio su chi sostituirà lo squalificato Mandragora: Ndour è in pole position
  • Per quanto riguarda Gudmundsson, si vedrà dopo l'allenamento se avrà superato il problema alla caviglia
Pisa
Nícolas David Andrade
Nícolas David Andrade
portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Rosen Bozhinov
Rosen Bozhinov
difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
esterno destro
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
mezzala destra
Pisa
Felipe Loyola
Felipe Loyola
centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
mezzala sinistra
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante
Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
attaccante

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

  • Semper prova a recuperare, ma al momento Nicolas resta in pole per la porta
  • Il rientro di Marin dalla squalifica potrebbe portare Hiljemark a rinforzare il centrocampio optando per un 3-5-2 con Aebischer e Loyola
  • Moreo dovrebbe essere l'unico trequartista a supporto della punta. Angori sempre avanti al resto della concorrenza a sinistra

