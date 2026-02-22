Fiorentina e Pisa si sfidano nella 26^ giornata di Serie A (lunedì 23 febbraio ore 18:30). Vanoli dovrebbe sostituire lo squalificato Mandragora con Ndour. Nel Pisa Nicolas è in pole per la porta e Marin torna dalla squalifica
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione
De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Kean. All. Vanoli
- A centrocampo c'è il dubbio su chi sostituirà lo squalificato Mandragora: Ndour è in pole position
- Per quanto riguarda Gudmundsson, si vedrà dopo l'allenamento se avrà superato il problema alla caviglia
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
- Semper prova a recuperare, ma al momento Nicolas resta in pole per la porta
- Il rientro di Marin dalla squalifica potrebbe portare Hiljemark a rinforzare il centrocampio optando per un 3-5-2 con Aebischer e Loyola
- Moreo dovrebbe essere l'unico trequartista a supporto della punta. Angori sempre avanti al resto della concorrenza a sinistra