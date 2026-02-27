Offerte Sky
Inter-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato sera (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno domani alle 20.45), l'Inter aspetta il Genoa a San Siro. In attacco Bonny favorito su Esposito per affiancare Thuram, torna tra i convocati Calhanoglu. Due dubbi per Chivu: Acerbi o De Vrij in difesa, Luis Henrique o Darmian sulla destra. Nel Genoa non dovrebbe recuperare Norton-Cuffy, a destra ballottaggio Ellertsson/Sabelli. Le probabili formazioni di Inter-Genoa

TUTTE LE PROBABILI DELLA 27^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale di destra
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezz'ala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezz'ala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante
Inter
Ange-Yoan Bonny
Ange-Yoan Bonny
attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

  • in attacco, con Lautaro sempre infortunato, accanto a Thuram dovrebbe partire dal 1' minuto Bonny, favorito su Esposito
  • torna tra i convocati Calhanoglu che va in panchina
  • senza Bastoni squalificato, in difesa il dubbio è tra Acerbi o De Vrij
  • Chivu deve decidere se puntare, a destra, su Luis Henrique o su Darmian
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
centrocampista centrale
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
esterno sinistro
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
trequartista
Genoa
Vitinha
Vitinha
attaccante
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

GENOA (3-4-1-2) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

  • De Rossi conferma il 3-4-1-2 con Baldanzi trequartista alle spalle di Colombo e Vitinha: il portoghese in vantaggio su Ekuban, ma è stato provato anche Ekhator
  • Norton-Cuffy quasi certamente non recupera (al messimo per la panchina): quindi ballottaggio a destra tra Ellertsson e Sabelli
  • Otoa dovrebbe farcela solo per la panchina

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Parma-Cagliari

guida tv

La partita tra Parma e Cagliari della 27^ giornata di Serie A si gioca venerdì 27 febbraio alle...

Inter in visita ai feriti di Crans-Montana

al niguarda

Una delegazione dell'Inter, composta da Marotta, Dimarco, Barella, Toldo, Bergomi e Volpi...

Calendario 27^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo, su Sky e in streaming su NOW, la...

Nuovo stadio Roma, Campidoglio approva la delibera

Serie A

Approvata dalla Giunta di Roma Capitale la delibera per il nuovo impianto, che avrà una capienza...

Presentazione 27^ giornata Serie A

guida tv

La 27^ giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio e si chiude lunedì 2 marzo. Sabato, alle...
