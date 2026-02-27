Nel match del sabato sera (diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno domani alle 20.45), l'Inter aspetta il Genoa a San Siro. In attacco Bonny favorito su Esposito per affiancare Thuram, torna tra i convocati Calhanoglu. Due dubbi per Chivu: Acerbi o De Vrij in difesa, Luis Henrique o Darmian sulla destra. Nel Genoa non dovrebbe recuperare Norton-Cuffy, a destra ballottaggio Ellertsson/Sabelli. Le probabili formazioni di Inter-Genoa
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
- in attacco, con Lautaro sempre infortunato, accanto a Thuram dovrebbe partire dal 1' minuto Bonny, favorito su Esposito
- torna tra i convocati Calhanoglu che va in panchina
- senza Bastoni squalificato, in difesa il dubbio è tra Acerbi o De Vrij
- Chivu deve decidere se puntare, a destra, su Luis Henrique o su Darmian
GENOA (3-4-1-2) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
- De Rossi conferma il 3-4-1-2 con Baldanzi trequartista alle spalle di Colombo e Vitinha: il portoghese in vantaggio su Ekuban, ma è stato provato anche Ekhator
- Norton-Cuffy quasi certamente non recupera (al messimo per la panchina): quindi ballottaggio a destra tra Ellertsson e Sabelli
- Otoa dovrebbe farcela solo per la panchina