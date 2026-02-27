Offerte Sky
Roma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

SERIE A

Roma e Juventus si sfidano nella 27esima giornata di Serie A. Gasperini col dubbio Dybala (i convocati si sapranno solo questa domenica). Possibile l'avanzamento di Cristante sulla linea dei trequartisti con El Aynaoui al fianco di Koné. Per Spalletti out Locatelli, squalificato, al suo posto dovrebbe esserci Koopmeiners. 

SERIE A, 27^ GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
difensore centrale di sinistra
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
mediano
Roma
Manu Koné
Manu Koné
mediano
Roma
Wesley
Wesley
esterno sinistro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
trequartista
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • Dybala sta cercando in tutti i modi di esserci. Si valuterà in extremis se utilizzarlo dall'inizio o nell'ultima mezz'ora
  • Gasperini pronto ad alzare Cristante come incursore, con El Aynaoui che ne caso giocherebbe accanto a Koné
  • Hermoso e Soulé invece sono fuori dai giochi. 
Juventus
Mattia Perin
Mattia Perin
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
terzino destro
Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
terzino sinistro
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
mediano
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
mediano
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
esterno destro
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
esterno sinistro
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione

Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Spalletti non avrà a disposizione il proprio capitano: Locatelli infatti è squalificato. In mediana chance per Koopmeiners
  • Bremer verso il rientro nel pacchetto difensivo
  • Kalulu rientra in campionato dopo la squalifica, A sinistra Cambiaso che aveva saltato per squalifica la gara col Galatasaray. 
  • Perin confermato tra i pali dopo la presenza in Champions

