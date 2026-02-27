Roma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie ASERIE A
Roma e Juventus si sfidano nella 27esima giornata di Serie A. Gasperini col dubbio Dybala (i convocati si sapranno solo questa domenica). Possibile l'avanzamento di Cristante sulla linea dei trequartisti con El Aynaoui al fianco di Koné. Per Spalletti out Locatelli, squalificato, al suo posto dovrebbe esserci Koopmeiners.
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
- Dybala sta cercando in tutti i modi di esserci. Si valuterà in extremis se utilizzarlo dall'inizio o nell'ultima mezz'ora
- Gasperini pronto ad alzare Cristante come incursore, con El Aynaoui che ne caso giocherebbe accanto a Koné
- Hermoso e Soulé invece sono fuori dai giochi.
JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione
Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
- Spalletti non avrà a disposizione il proprio capitano: Locatelli infatti è squalificato. In mediana chance per Koopmeiners
- Bremer verso il rientro nel pacchetto difensivo
- Kalulu rientra in campionato dopo la squalifica, A sinistra Cambiaso che aveva saltato per squalifica la gara col Galatasaray.
- Perin confermato tra i pali dopo la presenza in Champions