Verona e Napoli si affrontano alle 18 del sabato per la 27^ giornata di Serie A. Sammarco dovrebbe ritrovare Gagliardini e Akpa Akpro dal 1'. Squalificati, invece, Al-Musrati e Orban. Per Conte ancora out Anguissa. Si va verso il tridente offensivo con Vergara, Alisson e Hojlund. Le probabili formazioni di Verona-Napoli

