Verona-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Verona e Napoli si affrontano alle 18 del sabato per la 27^ giornata di Serie A. Sammarco dovrebbe ritrovare Gagliardini e Akpa Akpro dal 1'. Squalificati, invece, Al-Musrati e Orban. Per Conte ancora out Anguissa. Si va verso il tridente offensivo con Vergara, Alisson e Hojlund. Le probabili formazioni di Verona-Napoli

SERIE A: LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 27^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
difensore centrale di sinistra
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Abdou Harroui
Abdou Harroui
mezzala sinistra
Verona
Martin Frese
Martin Frese
esterno sinistro
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
attaccante
Verona
Amin Sarr
Amin Sarr
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco

  • Per la difesa Edmundsson va verso la titolarità al posto di Valentini
  • In mediana Al-Musrati è squalificato, mentre Akpa Akpro rientra dalla squalifica e può essere un'opzione dal 1'. Anche Gagliardini dovrebbe tornare titolare dopo la frattura costale rimediata contro il Cagliari. Resta invece indisponibile Bernede
  • Davanti squalificato Orban: nuova chance per la coppia Sarr-Bowie
Napoli
Alex Meret
Alex Meret
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale di sinistra
Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
mediano
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
mediano
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno sinistro
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
trequartista
Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
trequartista
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione

Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

  • Anguissa non torna tra i convocati di Conte: nonostante la presenza nel test contro il Giuliano, l'allenatore ha scelto la massima prudenza per reinserire il centrocampista, assente da inizio novembre
  • Ancora out anche McTominay: in mediana si va così verso la conferma di Elmas. Tra i pali spazio a Meret
  • Politano e Spinazzola favoriti sulle corsie esterne. Alisson Santos resta titolare assieme a Vergara alle spalle di Hojlund. Dalla panchina l’ex di turno Giovane

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Parma-Cagliari

guida tv

La partita tra Parma e Cagliari della 27^ giornata di Serie A si gioca venerdì 27 febbraio alle...

Inter in visita ai feriti di Crans-Montana

al niguarda

Una delegazione dell'Inter, composta da Marotta, Dimarco, Barella, Toldo, Bergomi e Volpi...

Calendario 27^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 27 febbraio a lunedì 2 marzo, su Sky e in streaming su NOW, la...

Nuovo stadio Roma, Campidoglio approva la delibera

Serie A

Approvata dalla Giunta di Roma Capitale la delibera per il nuovo impianto, che avrà una capienza...

Presentazione 27^ giornata Serie A

guida tv

La 27^ giornata di Serie A si apre venerdì 27 febbraio e si chiude lunedì 2 marzo. Sabato, alle...
