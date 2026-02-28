Offerte Sky
Sassuolo-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Dopo l'impresa in Champions League, l'Atalanta sfida il Sassuolo nella domenica della 27^ giornata di Serie A. Qualche cambio per Palladino rispetto alla squadra vista contro il Borussia Dortmund: Ederson in vantaggio su de Roon, insieme a Pasalic. Samardzic e Sulemana dovrebbero essere confermati alle spalle di Scamacca. Grosso ripropone il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté

ATALANTA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS: I RICAVI

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
portiere
Sassuolo
Woyo Coulibaly
Woyo Coulibaly
terzino destro
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
Sassuolo
Ulisses Garcia
Ulisses Garcia
terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
centrocampista
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
centrocampista
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
attaccante centrale
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
ala sinistra

Le possibili scelte di Grosso

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione: Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Grosso dovvrebbe cambiare in difesa con Muharemovic che torna dopo la squalifica. Coulibaly dovrebbe prendere il posto dello squalificato Walukiewicz
  • Anche Matic rientra dalla squalifica: dovrebbe partire dal 1' insieme a Koné e Thorstvedt
  • In attacco pochi dubbi con il tridente che ha fatto bene contro il Verona: Berardi, Pinamonti e Laurienté
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di destra
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore centrale di destra
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
esterno sinistro
Atalanta
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
trequartista
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
trequartista
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante centrale

Le possibili scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Sulemana, Scamacca. All. Palladino

  • Qualche cambio in difesa per Palladino con Kolasinac out. Ahanor che potrebbe giocare come braccetto sinistro insieme a Scalvini e Hien
  • Sulla fascia destra Bellanova in vantaggio su Spinazzola mentre Bernasconi confermato a sinistra
  • Scamacca favorito su Krstovic: alle sue spalle Samardzic e Sulemana che dovrebbe far rifiatare Zalewski

Serie A: Altre Notizie

Roma-Juventus, Kalulu LIVE alle 15.30

live Serie A

Giornata di conferenza stampa in casa Juventus in attesa della partita contro la Roma. Per i...

Cremonese-Milan, Allegri LIVE alle 15.30

live Serie A

Giornata di vigilia in casa Milan in vista della partita di domani, domenica 1 marzo, alle 12.30...

Dove vedere Hellas Verona-Napoli

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Napoli della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio...

Gasperini: "Dybala con la Juve? Si decide oggi"

ROMA

Vigilia di Roma-Juventus. Gian Piero Gasperini ha parlato del match a Trigoria: "Io e Spalletti...

Dove vedere Como-Lecce

guida tv

La partita tra Como e Lecce della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio alle 15 e...
