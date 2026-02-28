Dopo l'impresa in Champions League, l'Atalanta sfida il Sassuolo nella domenica della 27^ giornata di Serie A. Qualche cambio per Palladino rispetto alla squadra vista contro il Borussia Dortmund: Ederson in vantaggio su de Roon, insieme a Pasalic. Samardzic e Sulemana dovrebbero essere confermati alle spalle di Scamacca. Grosso ripropone il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Grosso
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione: Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Grosso dovvrebbe cambiare in difesa con Muharemovic che torna dopo la squalifica. Coulibaly dovrebbe prendere il posto dello squalificato Walukiewicz
- Anche Matic rientra dalla squalifica: dovrebbe partire dal 1' insieme a Koné e Thorstvedt
- In attacco pochi dubbi con il tridente che ha fatto bene contro il Verona: Berardi, Pinamonti e Laurienté
Le possibili scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Sulemana, Scamacca. All. Palladino
- Qualche cambio in difesa per Palladino con Kolasinac out. Ahanor che potrebbe giocare come braccetto sinistro insieme a Scalvini e Hien
- Sulla fascia destra Bellanova in vantaggio su Spinazzola mentre Bernasconi confermato a sinistra
- Scamacca favorito su Krstovic: alle sue spalle Samardzic e Sulemana che dovrebbe far rifiatare Zalewski