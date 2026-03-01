Offerte Sky
Pisa-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Alle 18.30 di lunedì il match tra Pisa e Bologna. Tra i nerazzurri torna titolare Semper al posto di Nicolas. Italiano senza Lykogiannis e Miranda punta su Joao Mario a sinistra. Le probabili formazioni di Pisa-Bologna

Probabili Formazioni

Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
portiere
Pisa
Rosen Bozhinov
Rosen Bozhinov
difensore centrale di destra
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
difensore centrale di sinistra
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
esterno destro
Pisa
Felipe Loyola
Felipe Loyola
mezz'ala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
mezz'ala sinistra
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante
Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
attaccante

PISA (3-5-2) la probabile formazione

Semper; Bozhinov, Caracciolo, Calabresi; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

  • Semper è tornato a disposizione e si riprende il ruolo da titolare al posto di Nicolas
  • Loyola, tornato in gruppo dopo il problema alla caviglia, è disponibile e partirà dal 1’
  • Aebischer titolare nonostante la diffida, in attacco Moreo e Stojilkovic
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
difensore centrale
Bologna
João Mário
João Mário João Mário
terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
mezz'ala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
mezz'ala sinistra
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
esterno destro
Bologna
Thijs Dallinga
Thijs Dallinga
attaccante
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
esterno sinistro

BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione

Skorupski; Zortea, Lucumí, Casale, Joao Mario; Moro, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano

  • Miranda e Lykogiannis out per infortunio, a sinistra dovrebbe giocare Joao Mario
  • Davanti Dallinga titolare con Orsolini e Cambiaghi
  • Pobega nel centrocampo a tre con Moro e Freuler

