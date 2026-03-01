Alle 18.30 di lunedì il match tra Pisa e Bologna. Tra i nerazzurri torna titolare Semper al posto di Nicolas. Italiano senza Lykogiannis e Miranda punta su Joao Mario a sinistra. Le probabili formazioni di Pisa-Bologna
Probabili Formazioni
PISA (3-5-2) la probabile formazione
Semper; Bozhinov, Caracciolo, Calabresi; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
- Semper è tornato a disposizione e si riprende il ruolo da titolare al posto di Nicolas
- Loyola, tornato in gruppo dopo il problema alla caviglia, è disponibile e partirà dal 1’
- Aebischer titolare nonostante la diffida, in attacco Moreo e Stojilkovic
BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione
Skorupski; Zortea, Lucumí, Casale, Joao Mario; Moro, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano
- Miranda e Lykogiannis out per infortunio, a sinistra dovrebbe giocare Joao Mario
- Davanti Dallinga titolare con Orsolini e Cambiaghi
- Pobega nel centrocampo a tre con Moro e Freuler