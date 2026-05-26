 Champions League 2026 2027, squadre più preziose non qualificate. Classifica | Sky Sport
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Le squadre più preziose che non faranno la Champions: Juve e Milan in top 10

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Ci sono anche le due super deluse del finale di campionato italiano tra le 10 squadre più preziose senza Champions League. Poi qualche tedesca e tantissime inglesi (più che altro grazie alla loro ottima valutazione e non per veri e propri fallimenti sportivi). Domina il Chelsea, addirittura sopra il miliardo! E in top 15 c'è anche l'Atalanta. Dati Transfermarkt

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