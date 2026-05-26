Le squadre più preziose che non faranno la Champions: Juve e Milan in top 10
Ci sono anche le due super deluse del finale di campionato italiano tra le 10 squadre più preziose senza Champions League. Poi qualche tedesca e tantissime inglesi (più che altro grazie alla loro ottima valutazione e non per veri e propri fallimenti sportivi). Domina il Chelsea, addirittura sopra il miliardo! E in top 15 c'è anche l'Atalanta. Dati Transfermarkt
- Valore rosa: 389 milioni di euro
- Posizione finale in Bundes: 5°
- Valore rosa: 392 milioni di euro
- Posizione finale in Ligue1: 7°
- Valore rosa: 403 milioni di euro
- Posizione finale in Serie A: 7°
- Valore rosa: 450 milioni di euro
- Posizione finale in Bundes: 6°
- Valore rosa: 450 milioni di euro
- Posizione finale in Premier: 13°
- Valore rosa: 470 milioni di euro
- Posizione finale in Premier: 9°
- Valore rosa: 484 milioni di euro
- Posizione finale in Serie A: 5°
- Valore rosa: 494 milioni di euro
- Posizione finale in Premier: 8°
- Valore rosa: 570 milioni di euro
- Posizione finale in Premier: 6°
- Valore rosa: 541 milioni di euro
- Posizione finale in Premier: 15°
- Valore rosa: 544 milioni di euro
- Posizione finale in Serie A: 6°
- Valore rosa: 568 milioni di euro
- Posizione finale in Premier: 16°
- Valore rosa: 708 milioni di euro
- Posizione finale in Premier: 12°
- Valore rosa: 803 milioni di euro
- Posizione finale in Premier: 17°
- Valore rosa: 1,16 miliardi di euro
- Posizione finale in Premier: 10°