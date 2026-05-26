 Le maglie di calcio più vendute al mondo: la classifica | Sky Sport
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Chi ha venduto più maglie da calcio nel mondo? Nessuna italiana in top 10

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Secondo uno studio condotto dalla società di consulenza Euromericas Sport Marketing, e riportato dal portale Calcio e Finanza, il 2025 della vendita delle magliette ha incoronato il Real Madrid, con oltre tre milioni in totale tra le varie divise. Nessuna italiana in top 10, dove però trovano spazio due squadre sudamericane ma anche l'Inter Miami di Messi e l'Al-Nassr di Ronaldo. Spoiler: ha "vinto" Messi

E QUELLE DEL PROSSIMO ANNO? LE MAGLIE DEI TOP CLUB DEL 2026/27. FOTO

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