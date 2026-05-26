Chi ha venduto più maglie da calcio nel mondo? Nessuna italiana in top 10
Secondo uno studio condotto dalla società di consulenza Euromericas Sport Marketing, e riportato dal portale Calcio e Finanza, il 2025 della vendita delle magliette ha incoronato il Real Madrid, con oltre tre milioni in totale tra le varie divise. Nessuna italiana in top 10, dove però trovano spazio due squadre sudamericane ma anche l'Inter Miami di Messi e l'Al-Nassr di Ronaldo. Spoiler: ha "vinto" Messi
E QUELLE DEL PROSSIMO ANNO? LE MAGLIE DEI TOP CLUB DEL 2026/27. FOTO
- 1 milione e 200 mila magliette vendute nel 2025
- 1 milione e 400 mila magliette vendute nel 2025
- 1 milione e 677 mila magliette vendute nel 2025
- 1 milione e 855 mila magliette vendute nel 2025
- 1 milione e 933 mila magliette vendute nel 2025
- 2 milioni e 166 mila magliette vendute nel 2025
- 2 milioni e 377 mila magliette vendute nel 2025
- 2 milioni e 546 mila magliette vendute nel 2025
- 2 milioni e 940 mila magliette vendute nel 2025
- 3 milioni e 133 mila magliette vendute nel 2025