Bologna-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Alle 15 della domenica la sfida tra Bologna e Verona. Italiano ha il dubbio De Silvestri/Zortea in difesa. Con Freuler squalificato gioca Moro. Davanti Castro con Orsolini e Dallinga. Nel Verona torna Orban dopo la squalifica, in difesa Valentini dal 1'. Le probabili formazioni di Bologna-Verona

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Lorenzo De Silvestri
Lorenzo De Silvestri
terzino destro
Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
difensore centrale
Bologna
João Mário João Mário
João Mário João Mário
terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
mezz'ala destra
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
centrocampista centrale
Bologna
Simon Sohm
Simon Sohm
mezz'ala sinistra
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
esterno destro
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
esterno sinistro

BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione

Skorupski; De Silvestri, Lucumí, Vitik, Joao Mario; Ferguson, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

  • con Freuler squalificato, come play gioca Moro
  • in attacco Castro dal 1', con Orsolini e Cambiaghi esterni
  • In difesa dubbio De Silvestri/Zortea
  • a centrocampo, Sohm avanti rispetto a Pobega
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
difensore centrale di destra
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Nicolás Valentini
Nicolás Valentini
difensore centrale di sinistra
Verona
Martin Frese
Martin Frese
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezz'ala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Abdou Harroui
Abdou Harroui
mezz'ala sinistra
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
attaccante
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Frese, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco

  • Indisponibili sia Bella-Kotchap che Slotsager, torna nella difesa a tre Valentini
  • Ancora in dubbio Belghali
  • Dopo i due turni di squalifica davanti torna Orban
  • Bowie avanti rispetto a Sarr

