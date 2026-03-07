Alle 15 della domenica la sfida tra Bologna e Verona. Italiano ha il dubbio De Silvestri/Zortea in difesa. Con Freuler squalificato gioca Moro. Davanti Castro con Orsolini e Dallinga. Nel Verona torna Orban dopo la squalifica, in difesa Valentini dal 1'. Le probabili formazioni di Bologna-Verona

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT