Alle 15 della domenica la sfida tra Bologna e Verona. Italiano ha il dubbio De Silvestri/Zortea in difesa. Con Freuler squalificato gioca Moro. Davanti Castro con Orsolini e Dallinga. Nel Verona torna Orban dopo la squalifica, in difesa Valentini dal 1'. Le probabili formazioni di Bologna-Verona
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione
Skorupski; De Silvestri, Lucumí, Vitik, Joao Mario; Ferguson, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano
- con Freuler squalificato, come play gioca Moro
- in attacco Castro dal 1', con Orsolini e Cambiaghi esterni
- In difesa dubbio De Silvestri/Zortea
- a centrocampo, Sohm avanti rispetto a Pobega
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Frese, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco
- Indisponibili sia Bella-Kotchap che Slotsager, torna nella difesa a tre Valentini
- Ancora in dubbio Belghali
- Dopo i due turni di squalifica davanti torna Orban
- Bowie avanti rispetto a Sarr