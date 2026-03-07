Alle 15 di domenica si sfidano Fiorentina e Parma. Vanoli difficilmente avrà Kean, che si è sempre allenato a parte: davanti Piccoli dal 1'. Nel Parma si rivede titolare dopo quattro mesi il portiere Suzuki. Nicolussi Caviglia titolare a centrocampo. Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione
de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli
- dopo il 4-3-3 di Udine, Vanoli torna al modulo 4-1-4-1
- difficile il recupero di Kean che si è allenato sempre a parte
- qualche dubbio a centrocampo: Ndour potrebbe sostituire Brescianini, Gudmundsson parte davanti a Fazzini
- Rugani torna in panchina
PARMA (4-3-2-1) la probabile formazione
Suzuki; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Sørensen; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta
- senza Valenti squalificato, difesa a 4 per Cuesta con Delprato e Valeri sugli esterni
- Nicolussi Caviglia preferito a Bernabé
- dopo la frattura alla mano, torna titolare dopo quattro mesi il portiere Suzuki