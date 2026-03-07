Alle 15 di domenica si sfidano Fiorentina e Parma. Vanoli difficilmente avrà Kean, che si è sempre allenato a parte: davanti Piccoli dal 1'. Nel Parma si rivede titolare dopo quattro mesi il portiere Suzuki. Nicolussi Caviglia titolare a centrocampo. Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

