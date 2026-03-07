Offerte Sky
Fiorentina-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Alle 15 di domenica si sfidano Fiorentina e Parma. Vanoli difficilmente avrà Kean, che si è sempre allenato a parte: davanti Piccoli dal 1'. Nel Parma si rivede titolare dopo quattro mesi il portiere Suzuki. Nicolussi Caviglia titolare a centrocampo. Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Dodò
Dodò
Terzino destro
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
esterno destro
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
centrocampista di destra
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista di sinistra
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
esterno sinistro
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
attaccante

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione

de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

  • dopo il 4-3-3 di Udine, Vanoli torna al modulo 4-1-4-1
  • difficile il recupero di Kean che si è allenato sempre a parte
  • qualche dubbio a centrocampo: Ndour potrebbe sostituire Brescianini, Gudmundsson parte davanti a Fazzini
  • Rugani torna in panchina
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
terzino destro
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
terzino sinistro
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
mezz'ala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
mezz'ala sinistra
Parma
Jacob Ondrejka
Jacob Ondrejka
trequartista
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
trequartista
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

PARMA (4-3-2-1) la probabile formazione

Suzuki; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Sørensen; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta

  • senza Valenti squalificato, difesa a 4 per Cuesta con Delprato e Valeri sugli esterni
  • Nicolussi Caviglia preferito a Bernabé
  • dopo la frattura alla mano, torna titolare dopo quattro mesi il portiere Suzuki

