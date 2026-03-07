Offerte Sky
Milan-Inter, le probabili formazioni del derby

Serie A

È iniziato il countdown per il derby scudetto Milan-Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45 (pre e post partita da non perdere su Sky con il Club di Fabio Caressa). Allegri recupera Bartesaghi, ma sulla sinistra si affida a Estupinan. Un dubbio a centrocampo per Chivu: Calhanoglu è in vantaggio su Mkhitaryan. In attacco confermata la coppia Thuram-Pio Esposito, con Bonny dalla panchina. Di seguito le probabili formazioni del big match della 28^ giornata

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
Milan
Koni De Winter
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
Milan
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
Milan
Pervis Estupiñán
Esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
Attaccante
Milan
Christian Pulisic
Attaccante

Milan, la probabile formazione

(3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri

  • Allegri recupera Bartesaghi, ma il classe 2005 partirà dalla panchina
  • Sulla sinistra chance per Estupinan, a centrocampo Fofana sarà preferito a Ricci e Jashari
  • Davanti confermata la coppia Leao-Pulisic, con Nkunku pronto a entrare all'occorrenza
Inter
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
Inter
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Attaccante
Inter
Pio Esposito
Attaccante

Inter, la probabile formazione

(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

  • Calhanoglu non è al meglio ma dovrebbe spuntarla lui nel ballottaggio con Mkhitaryan
  • Col turco titolare nel ruolo di play, Zielinski agirà sul centro-sinistra
  • A destra confermato Luis Henrique
  • In attacco Thuram-Pio Esposito, con Bonny (recuperato) primo cambio vista l'assenza dell'infortunato Lautaro Martinez

Serie A: Altre Notizie

Conte: "La nostra forza è stata non cercare alibi"

NAPOLI

L'allenatore del Napoli felice per la vittoria e i rientri: "Per come hanno giocato Anguissa e De...

Dybala operato: lesione al menisco

roma

Terminata l'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro dell'argentino. Dopo il fastidio di...

Dove vedere Napoli-Torino

guida tv

La partita tra Napoli e Torino della 28^ giornata di Serie A si gioca venerdì 6 marzo alle 20.45...

Spalletti: "Vlahovic non sarà a disposizione"

juventus

Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del match contro il Pisa (sabato alle 20.45 in...

Gasperini: "Mi piace vedere il Genoa di De Rossi"

roma

L’allenatore romanista, ex della partita, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Secolo...
