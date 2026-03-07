Milan-Inter, le probabili formazioni del derby

È iniziato il countdown per il derby scudetto Milan-Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45 (pre e post partita da non perdere su Sky con il Club di Fabio Caressa). Allegri recupera Bartesaghi, ma sulla sinistra si affida a Estupinan. Un dubbio a centrocampo per Chivu: Calhanoglu è in vantaggio su Mkhitaryan. In attacco confermata la coppia Thuram-Pio Esposito, con Bonny dalla panchina. Di seguito le probabili formazioni del big match della 28^ giornata

