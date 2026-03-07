Milan-Inter, le probabili formazioni del derby

È iniziato il countdown per il derby scudetto Milan-Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45 (pre e post partita da non perdere su Sky con il Club di Fabio Caressa). Allegri recupera Bartesaghi, ma sulla sinistra si affida a Estupinan. Un dubbio a centrocampo per Chivu: Calhanoglu è in vantaggio su Mkhitaryan. In attacco confermata la coppia Thuram-Pio Esposito, con Bonny dalla panchina. Di seguito le probabili formazioni del big match della 28^ giornata
Probabili Formazioni
Milan, la probabile formazione
(3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri
- Allegri recupera Bartesaghi, ma il classe 2005 partirà dalla panchina
- Sulla sinistra chance per Estupinan, a centrocampo Fofana sarà preferito a Ricci e Jashari
- Davanti confermata la coppia Leao-Pulisic, con Nkunku pronto a entrare all'occorrenza
Inter, la probabile formazione
(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu
- Calhanoglu non è al meglio ma dovrebbe spuntarla lui nel ballottaggio con Mkhitaryan
- Col turco titolare nel ruolo di play, Zielinski agirà sul centro-sinistra
- A destra confermato Luis Henrique
- In attacco Thuram-Pio Esposito, con Bonny (recuperato) primo cambio vista l'assenza dell'infortunato Lautaro Martinez