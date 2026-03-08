Milan-Inter, dove vedere il derby in tv: gli orariguida tv
La partita tra Milan e Inter della 28^ giornata di Serie A si gioca domenica 8 marzo alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Pre e post partita con Sky Calcio Club
Dove vedere Milan-Inter in tv
La partita Milan-Inter valida per la 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 8 marzo alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.
Pre e post partita con Sky Calcio Club
Pre e postpartita, dalle 20 e dalle 22.50, affidato a Sky Calcio Club. Analisi e commenti sul Derby di Milano con Fabio Caressa alla conduzione. A comporre la tavola rotonda ci saranno Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis.
I numeri di Milan e Inter
Dopo il successo per 1-0 nel derby d'andata dello scorso 23 novembre, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11 proprio con Massimiliano Allegri allenatore. Il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sei derby contro l'Inter tra tutte le competizioni (4V, 2N), dopo che aveva perso tutti i sei precedenti; i rossoneri non registrano una striscia senza sconfitta più lunga contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso). L'Inter non ha segnato negli ultimi due derby contro il Milan tra tutte le competizioni (sconfitta 0-3 in Coppa Italia e 0-1 in Serie A), l'ultima volta che i nerazzurri sono rimasti a secco di gol in più sfide consecutive contro i rossoneri risale al periodo tra ottobre 2004 e aprile 2005 (quattro in quel caso - tra cui lo 0-3 a tavolino nel quarto di finale di ritorno in Champions League). Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 sfide casalinghe contro l'Inter tra tutte le competizioni (5N, 5P): 3-2 il 3 settembre 2022 - pareggiando però entrambe le due più recenti; solo due volte il Derby della Madonnina ha registrato tre pareggi consecutivi in casa dei rossoneri in gare ufficiali: tra il 1985 e il 1986 e tra il 1934 e il 1936. Milan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: il Milan è rimasto imbattuto in 15 di queste 17 sfide (12V, 3N); gli unici due successi rossoneri risalgono al 4 maggio 2008 (2-1) e al 12 febbraio 1939 (3-1). Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime due partite casalinghe di campionato (pareggio contro il Como e sconfitta contro il Parma). L'Inter ha vinto tutte le ultime nove trasferte di campionato senza subire gol nelle sei più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 10 successi consecutivi fuori casa in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo gli 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007 con Roberto Mancini allenatore. In più, solo una volta hanno registrato sette clean sheet esterni di fila nel torneo: tra ottobre 2024 e gennaio 2025 con Simone Inzaghi alla guida.