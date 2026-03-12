La 29^giornata di serie A si apre con Torino-Parma. Partita delicata in chiave salvezza con i granata chiamati a vincere per allontanare la zona a rischio e il Parma più sereno visti i 4 punti di vantaggio in classifica. Nel Toro pronto il rilancio di Adams in coppia con Simeone con Zapata in panchina. Nel Parma assente Bernabè, si rivede in difesa Circati dopo la squalifica. Il match in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45.
Probabili Formazioni
Le scelte di D'Aversa
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa
- Molti dubbi per D'Aversa che ha tutto l'organico a disposizione tranne Aboukhlal
- In rialzo le quotazioni di Adams in attacco per affiancare Simeone
- Altra novità rispetto a Napoli sulla destra con Pedersen per Lazaro
Le scelte di Cuesta
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta
- Ancora assente Bernabè, a centrocampo confermato Nicolussi Caviglia
- Cremaschi confermato titolare ma potrebbe giocare da trequartista
- Difesa a 4 con Circati che torna dalla squalifica