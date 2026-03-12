Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Torino-Parma, le probabili formazioni di serie A

Serie A

La 29^giornata di serie A si apre con Torino-Parma. Partita delicata in chiave salvezza con i granata chiamati a vincere per allontanare la zona a rischio e il Parma più sereno visti i 4 punti di vantaggio in classifica. Nel Toro pronto il rilancio di Adams in coppia con Simeone con Zapata in panchina. Nel Parma assente Bernabè, si rivede in difesa Circati dopo la squalifica. Il match in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW  alle 20.45.

Probabili Formazioni

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore di destra
pubblicità
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
Difensore di sinistra
pubblicità
Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista di destra
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista di sinistra
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
Esterno sinistro
pubblicità
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante
pubblicità
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante

Le scelte di D'Aversa

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa

  • Molti dubbi per D'Aversa che ha tutto l'organico a disposizione tranne Aboukhlal
  • In rialzo le quotazioni di Adams in attacco per affiancare Simeone
  • Altra novità rispetto a Napoli sulla destra con Pedersen per Lazaro
Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Terzino destro
pubblicità
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore centrale
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Terzino sinistro
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista di destra
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
Centrocampista di sinistra
pubblicità
Parma
Benjamín Cremaschi
Benjamín Cremaschi
Trequartista di destra
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
Trequartista di sinistra
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

Le scelte di Cuesta

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. All. Cuesta

  • Ancora assente Bernabè, a centrocampo confermato Nicolussi Caviglia
  • Cremaschi confermato titolare ma potrebbe giocare da trequartista
  • Difesa a 4 con Circati che torna dalla squalifica

Serie A: Altre Notizie

La presentazione della 29^ giornata di Serie A

guida tv

Il 29^ turno di Serie A si apre venerdì 13 marzo con, alle 20.45, Torino-Parma su Sky - canali...

Ibra: "Allegri un vincente, già top ai miei tempi"

milan

Lo svedese ha parlato in un'intervista realizzata a Milanello da CBS Golazo. E oltre a parlare...

Torna La Penna: gli arbitri della 29^ di A

Serie A

Gianluca Manganiello è stato designato per dirigere Inter-Atalanta. Torna ad arbitrare in Serie A...

Thuram torna in gruppo, Bastoni lavora a parte

verso l'atalanta

L'Inter prepara la sfida di campionato contro l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby. Novità da...

Gasp al bimbo: "Entri come me". Il papà ringrazia

roma

Il bel gesto di Gasperini non è passato inosservato: prima di Genoa-Roma si è accorto che un...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE