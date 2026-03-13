Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni di Inter-Atalanta

Serie A

Inter e Atalanta vogliono rialzarsi dopo i ko nel derby e di Champions. Chivu ritrova Thuram dal 1' e rilancia da titolare Dumfries. Bastoni verso il forfait: non si è ancora ripreso completamente dal colpo ricevuto nel derby. Pronto Carlos Augusto. Qualche cambio per Palladino: ritorno alla difesa a tre con Scamacca unica punta. La partita è in programma sabato alle 15

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
pubblicità
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

La probabile formazione dell'Inter

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu

  • Thuram (assente nel derby) è tornato in gruppo e dovrebbe anche tornare titolare in coppia con Pio, visto che Lautaro è sempre out
  • Rientro dal 1' per Dumfries
  • Bastoni verso il forfait: non si è ancora ripreso completamente dal colpo ricevuto nel derby. Pronto Carlos Augusto
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
Trequartista
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
Attaccante

La probabile formazione dell'Atalanta

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • Qualche cambio per Palladino rispetto al pesante ko di Champions contro il Bayern Monaco
  • Ritorno alla difesa a tre
  • Scamacca unica punta, con Samardzic e Zalewski a supporto

Serie A: Altre Notizie

Il calendario della 29^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 13 a lunedì 16 marzo la 29^ giornata di Serie A su Sky e NOW con 3...

La presentazione della 29^ giornata di Serie A

guida tv

Il 29^ turno di Serie A si apre venerdì 13 marzo con, alle 20.45, Torino-Parma su Sky - canali...

Ibra: "Allegri un vincente, già top ai miei tempi"

milan

Lo svedese ha parlato in un'intervista realizzata a Milanello da CBS Golazo. E oltre a parlare...

Torna La Penna: gli arbitri della 29^ di A

Serie A

Gianluca Manganiello è stato designato per dirigere Inter-Atalanta. Torna ad arbitrare in Serie A...

Thuram torna in gruppo, Bastoni lavora a parte

verso l'atalanta

L'Inter prepara la sfida di campionato contro l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby. Novità da...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE