Inter e Atalanta vogliono rialzarsi dopo i ko nel derby e di Champions. Chivu ritrova Thuram dal 1' e rilancia da titolare Dumfries. Bastoni verso il forfait: non si è ancora ripreso completamente dal colpo ricevuto nel derby. Pronto Carlos Augusto. Qualche cambio per Palladino: ritorno alla difesa a tre con Scamacca unica punta. La partita è in programma sabato alle 15

