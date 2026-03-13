Inter e Atalanta vogliono rialzarsi dopo i ko nel derby e di Champions. Chivu ritrova Thuram dal 1' e rilancia da titolare Dumfries. Bastoni verso il forfait: non si è ancora ripreso completamente dal colpo ricevuto nel derby. Pronto Carlos Augusto. Qualche cambio per Palladino: ritorno alla difesa a tre con Scamacca unica punta. La partita è in programma sabato alle 15
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Inter
(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu
- Thuram (assente nel derby) è tornato in gruppo e dovrebbe anche tornare titolare in coppia con Pio, visto che Lautaro è sempre out
- Rientro dal 1' per Dumfries
- Bastoni verso il forfait: non si è ancora ripreso completamente dal colpo ricevuto nel derby. Pronto Carlos Augusto
La probabile formazione dell'Atalanta
(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- Qualche cambio per Palladino rispetto al pesante ko di Champions contro il Bayern Monaco
- Ritorno alla difesa a tre
- Scamacca unica punta, con Samardzic e Zalewski a supporto