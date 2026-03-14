Gasperini recupera Koné e rilancia dall'inizio Pellegrini con Cristante alle spalle di Malen. Assente lo squalificato Ndicka: c'è Ziolkowski e torna anche Hermoso. Per Dovbyk rientro previsto a metà maggio, stagione praticamente finita. Fabregas punta a ritrovare Perrone, da valutare come Diao. Davanti c'è Douvikas, ma attenzione all'opzione senza centravanti con l'inserimento di Caqueret. Como-Roma è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- C'è fiducia per il recupero a centrocampo di Perrone, che andrà valutato come Diao.
- Davanti si va verso la conferma di Douvikas rifornito da Vojvoda (e non Jesus Rodriguez), Paz e Baturina. C'è anche l'opzione senza un centravanti di ruolo, che prevede l'inserimento di Caqueret.
- Possibili novità tra i terzini: ecco Smolcic e Valle al posto di Van Der Brempt e Moreno
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Cristante; Malen. All. Gasperini
- Ancora out Soulé, lui come Dybala insieme a Dovbyk e Ferguson. Ecco perché sulla trequarti torna Pellegrini con Cristante alle spalle di Malen.
- In mezzo recupera Koné dopo la tribuna a Bologna: sarà lui ad affiancare Pisilli.
- Se Wesley torna dalla squalifica, chi è stato fermato dal giudice sportivo è Ndicka: lo sostituisce Ziolkowski insieme a Mancini ed Hermoso (preferito a Ghilardi)
- Si prolungano i tempi di recupero di Dovbyk: rientro previsto a metà maggio, quindi stagione praticamente finita