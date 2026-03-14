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Como-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Gasperini recupera Koné e rilancia dall'inizio Pellegrini con Cristante alle spalle di Malen. Assente lo squalificato Ndicka: c'è Ziolkowski e torna anche Hermoso. Per Dovbyk rientro previsto a metà maggio, stagione praticamente finita. Fabregas punta a ritrovare Perrone, da valutare come Diao. Davanti c'è Douvikas, ma attenzione all'opzione senza centravanti con l'inserimento di Caqueret. Como-Roma è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
ala destra
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
ala sinistra
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

La probabile formazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • C'è fiducia per il recupero a centrocampo di Perrone, che andrà valutato come Diao.
  • Davanti si va verso la conferma di Douvikas rifornito da Vojvoda (e non Jesus Rodriguez), Paz e Baturina. C'è anche l'opzione senza un centravanti di ruolo, che prevede l'inserimento di Caqueret.
  • Possibili novità tra i terzini: ecco Smolcic e Valle al posto di Van Der Brempt e Moreno
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore di destra
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Roma
Jan Ziólkowski
Jan Ziólkowski
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore di sinistra
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
esterno sinistro
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Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
trequartista
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Cristante; Malen. All. Gasperini

  • Ancora out Soulé, lui come Dybala insieme a Dovbyk e Ferguson. Ecco perché sulla trequarti torna Pellegrini con Cristante alle spalle di Malen.
  • In mezzo recupera Koné dopo la tribuna a Bologna: sarà lui ad affiancare Pisilli.
  • Se Wesley torna dalla squalifica, chi è stato fermato dal giudice sportivo è Ndicka: lo sostituisce Ziolkowski insieme a Mancini ed Hermoso (preferito a Ghilardi)
  • Si prolungano i tempi di recupero di Dovbyk: rientro previsto a metà maggio, quindi stagione praticamente finita

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