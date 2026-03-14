Gasperini recupera Koné e rilancia dall'inizio Pellegrini con Cristante alle spalle di Malen. Assente lo squalificato Ndicka: c'è Ziolkowski e torna anche Hermoso. Per Dovbyk rientro previsto a metà maggio, stagione praticamente finita. Fabregas punta a ritrovare Perrone, da valutare come Diao. Davanti c'è Douvikas, ma attenzione all'opzione senza centravanti con l'inserimento di Caqueret. Como-Roma è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW