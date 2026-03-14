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Lazio-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il Milan vola all'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio e mantenere vivo il sogno di una rimonta Scudetto. Domenica sera (calcio d'inizio alle 20:45), Sarri non avrà a disposizione l'infortunato Cataldi e pensa di avanzare Patric a centrocampo: dubbio anche in difesa tra Provstgaard e Romagnoli. Allegri, invece, deve rinunciare allo squalificato Rabiot: duello tra Jashari e Ricci per sostituire il francese. Le probabili di Lazio-Milan

ALLEGRI: "RIMONTARE L'INTER? FAREMO IL MASSIMO"

Probabili Formazioni

Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
Portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
Terzino destro
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Lazio
Mario Gila
Mario Gila
Difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
Difensore centrale
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
Terzino sinistro
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
Mezz'ala destra
Lazio
Patricio Patric
Patricio Patric
Centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
Mezz'ala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
Ala destra
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
Attaccante
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
Ala sinistra

Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

  • Due i cambi previsti per Sarri rispetto alla vittoria con il Sassuolo: in difesa ballottaggio tra Provstgaard e Romagnoli, con il danese in vantaggio
  • Senza Cataldi e Basic, a centrocampo giocherà Patric: da capire se sarà lui o Taylor a giocare come regista. Un'alternativa potrebbe essere Belahyane dal 1'
  • In attacco, conferma per Maldini come centravanti, affiancato da Isaksen e Zaccagni
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Defender
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Mezz'ala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
Mezz'ala sinistra
pubblicità
Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
Esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
Attaccante
pubblicità
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante

Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2) la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri

  • Allegri ha un cambio forzato da attuare rispetto alla formazione del derby: fuori Rabiot per squalifica, dentro uno tra Ricci e Jashari, con lo svizzero al momento in vantaggio
  • Per il resto, tutti confermati: Estupinan sarà il titolare sulla fascia sinistra dopo il gol decisivo contro l'Inter
  • La coppia d'attacco sarà ancora composta da Leao e Pulisic: ancora assente Gimenez, come confermato da Allegri in conferenza stampa

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