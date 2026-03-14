Il Milan vola all'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio e mantenere vivo il sogno di una rimonta Scudetto. Domenica sera (calcio d'inizio alle 20:45), Sarri non avrà a disposizione l'infortunato Cataldi e pensa di avanzare Patric a centrocampo: dubbio anche in difesa tra Provstgaard e Romagnoli. Allegri, invece, deve rinunciare allo squalificato Rabiot: duello tra Jashari e Ricci per sostituire il francese. Le probabili di Lazio-Milan

ALLEGRI: "RIMONTARE L'INTER? FAREMO IL MASSIMO"