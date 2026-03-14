Il Milan vola all'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio e mantenere vivo il sogno di una rimonta Scudetto. Domenica sera (calcio d'inizio alle 20:45), Sarri non avrà a disposizione l'infortunato Cataldi e pensa di avanzare Patric a centrocampo: dubbio anche in difesa tra Provstgaard e Romagnoli. Allegri, invece, deve rinunciare allo squalificato Rabiot: duello tra Jashari e Ricci per sostituire il francese. Le probabili di Lazio-Milan
Probabili Formazioni
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri
- Due i cambi previsti per Sarri rispetto alla vittoria con il Sassuolo: in difesa ballottaggio tra Provstgaard e Romagnoli, con il danese in vantaggio
- Senza Cataldi e Basic, a centrocampo giocherà Patric: da capire se sarà lui o Taylor a giocare come regista. Un'alternativa potrebbe essere Belahyane dal 1'
- In attacco, conferma per Maldini come centravanti, affiancato da Isaksen e Zaccagni
Le scelte di Allegri
MILAN (3-5-2) la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leão, Pulisic. All. Allegri
- Allegri ha un cambio forzato da attuare rispetto alla formazione del derby: fuori Rabiot per squalifica, dentro uno tra Ricci e Jashari, con lo svizzero al momento in vantaggio
- Per il resto, tutti confermati: Estupinan sarà il titolare sulla fascia sinistra dopo il gol decisivo contro l'Inter
- La coppia d'attacco sarà ancora composta da Leao e Pulisic: ancora assente Gimenez, come confermato da Allegri in conferenza stampa