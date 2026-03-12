I proprietari di club più ricchi in Serie A e nel mondo: la classifica Forbes
Forbes ha stilato la classifica annuale sui miliardari a livello mondiale, nella quale sono presenti diversi proprietari di club di calcio. Anche l'Italia è ben rappresentata: dai fratelli Hartono del Como fino a Iervolino della Salernitana, passando per Friedkin ed Elkann. Ma chi è il proprietario più ricco a livello mondiale? Davanti a tutti c'è la famiglia francese degli Arnault. Di seguito la classifica dei proprietari di club più ricchi al mondo (dati Forbes)
- Squadra: Valencia (Spagna)
- Patrimonio: 2 miliardi di dollari
- 2052° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Mazatlan (Messico)
- Patrimonio: 3,7 miliardi di dollari
- 1163° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Liverpool (Inghilterra)
- Patrimonio: 5,7 miliardi di dollari
- 730° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Real Madrid (Spagna)
- Patrimonio: 6,3 miliardi di dollari
- 664° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Monaco (Francia)
- Patrimonio: 6,7 miliardi di dollari
- 612° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Olympiacos (Grecia) e Nottingham Forest (Inghilterra)
- Patrimonio: 7 miliardi di dollari
- 567° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Chelsea (Inghilterra)
- Patrimonio: 9,3 miliardi di dollari
- 372° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Midtjylland (Danimarca)
- Patrimonio: 16,9 miliardi di dollari
- 171° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Manchester United (Inghilterra), Nizza (Francia), Losanna (Svizzera)
- Patrimonio: 18,4 miliardi di dollari
- 153° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: LA Galaxy (Stati Uniti)
- Patrimonio: 19,4 miliardi di dollari
- 141° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Arsenal (Inghilterra)
- Patrimonio: 22,2 miliardi di dollari
- 114° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Charlotte FC (Stati Uniti)
- Patrimonio: 23,7 miliardi di dollari
- 109° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Rennes (Francia)
- Patrimonio: 29,5 miliardi di dollari
- 81° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Famalicao (Portogallo)
- Patrimonio: 34,6 miliardi di dollari
- 61° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: RB Lipsia (Germania)
- Patrimonio: 45,8 miliardi di dollari
- 43° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Real Oviedo (Spagna)
- Patrimonio: 125 miliardi di dollari
- 16° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Paris FC (Francia)
- Patrimonio: 171 miliardi di dollari
- 7° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Salernitana (Serie C)
- Patrimonio: 1,2 miliardi di dollari
- 3017° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Sassuolo (Serie A)
- Patrimonio: 1,2 miliardi di dollari (ciascuno)
- 3017° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Atalanta (Serie A)
- Patrimonio: 1,3 miliardi di dollari
- 2858° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Milan (Serie A)
- Patrimonio: 1,8 miliardi di dollari
- 2274° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Cremonese (Serie A)
- Patrimonio: 1,9 miliardi di dollari
- 2177° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Inter (Serie A)
- Patrimonio: 2,2 miliardi di dollari
- 1913° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Juventus (Serie A)
- Patrimonio: 2,5 miliardi di dollari
- 1676° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Vicenza (Serie C)
- Patrimonio: 4,5 miliardi di dollari
- 945° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Fiorentina (Serie A)
- Patrimonio: 5,6 miliardi di dollari
- 749° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Bologna (Serie A)
- Patrimonio: 6,4 miliardi di dollari
- 653° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Roma (Serie A)
- Patrimonio: 11,4 miliardi di dollari
- 279° tra i più ricchi al mondo
- Squadra: Como (Serie A)
- Patrimonio: 18,9 miliardi (Michael) e 19,8 miliardi (Robert)
- 139° e 149° tra i più ricchi al mondo