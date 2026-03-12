 Calcio, i proprietari più ricchi in Serie A e nel mondo. Classifica Forbes | Sky Sport
I proprietari di club più ricchi in Serie A e nel mondo: la classifica Forbes

forbes fotogallery
29 foto

Forbes ha stilato la classifica annuale sui miliardari a livello mondiale, nella quale sono presenti diversi proprietari di club di calcio. Anche l'Italia è ben rappresentata: dai fratelli Hartono del Como fino a Iervolino della Salernitana, passando per Friedkin ed Elkann. Ma chi è il proprietario più ricco a livello mondiale? Davanti a tutti c'è la famiglia francese degli Arnault. Di seguito la classifica dei proprietari di club più ricchi al mondo (dati Forbes)

