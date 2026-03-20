Sabato 21 marzo alle 18 a San Siro il Milan sfida il Torino. Allegri dovrà fare a meno di Leao (al suo posto Fullkrug) per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore destro, ma ritrova Rabiot dopo il turno di squalifica. Fofana vince il ballottaggio con Ricci, Bartesaghi prende il posto di Estupinan. D'Aversa con Vlasic a supporto di Zapata e Adams. A centrocampo Gineitis in vantaggio su Casadei
Probabili Formazioni
La probabile formazione
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri
- Allegri senza Leao, per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore destro. Al suo posto Fullkrug in coppia con Pulisic
- A centrocampo torna dalla squalifica Rabiot. Fofana ha vinto il ballottaggio su Ricci
- A sinistra si rivede dall'inizio Bartesaghi, che prende il posto di Estupinan
La probabile formazione
TORINO (3-4-1-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa
- Davanti Vlasic trequartista a sostegno di Simeone e Zapata. Adams dovrebbe partire dalla panchina
- In mezzo Gineitis è in ballottaggio con Casadei
- Sulle fasce conferme per Pedersen e Obrador