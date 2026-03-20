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Milan-Torino, le probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A

Serie A

Sabato 21 marzo alle 18 a San Siro il Milan sfida il Torino. Allegri dovrà fare a meno di Leao (al suo posto Fullkrug) per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore destro, ma ritrova Rabiot dopo il turno di squalifica. Fofana vince il ballottaggio con Ricci, Bartesaghi prende il posto di Estupinan. D'Aversa con Vlasic a supporto di Zapata e Adams. A centrocampo Gineitis in vantaggio su Casadei

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore centro destra
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centro sinistra
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezzala sinistra
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Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Niclas Füllkrug
Niclas Füllkrug
attaccante
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Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
attaccante

La probabile formazione

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri

  • Allegri senza Leao, per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore destro. Al suo posto Fullkrug in coppia con Pulisic
  • A centrocampo torna dalla squalifica Rabiot. Fofana ha vinto il ballottaggio su Ricci
  • A sinistra si rivede dall'inizio Bartesaghi, che prende il posto di Estupinan
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centro destra
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Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
difensore centro sinistra
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Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
esterno destro
Torino
Matteo Prati
Matteo Prati
centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
centrocampista centrale
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
esterno sinistro
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Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
trequartista
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante
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Torino
Duván Zapata
Duván Zapata
attaccante

La probabile formazione

TORINO (3-4-1-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D'Aversa

  • Davanti Vlasic trequartista a sostegno di Simeone e Zapata. Adams dovrebbe partire dalla panchina
  • In mezzo Gineitis è in ballottaggio con Casadei
  • Sulle fasce conferme per Pedersen e Obrador

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