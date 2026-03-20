Introduzione
La sconfitta del Milan a Roma ha ampliato la distanza tra le milanesi in testa alla classifica. Lotta apertissima però per quel che riguarda i posti Champions e la zona retrocessione. A Cremona c’è una nuova guida tecnica che potrebbe variare molto in termini di sistema e uomini. La settimana ha vissuto di notizie buone e meno buone. Per Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina c’è da fare il punto dopo il mercoledì e il giovedì di Coppa. Niente “Monday Night” in questo turno visto che alle porte c’è la sosta per le nazionali
Qualche giocatore “quasi pronto” a rientrare verrà forse risparmiato proprio per via della settimana di stop dopo questo turno. Per tutte le notizie riguardanti disponibilità, rientri e piccoli acciacchi non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è pronto a rispondere ai quesiti di tifosi e fantallenatori. E allora ecco le ultime news aggiornate sulle probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Cagliari-Napoli, venerdì ore 18:30
Cagliari
- In attacco torna Sebastiano Esposito dopo il turno di squalifica con Pisacane che però ha un problema sulla corsia sinistra. Il tecnico dovrà dirottare qualcuno dalla fascia opposta
- Obert infatti è squalificato dopo il rosso contro il Pisa mentre Idrissi è infortunato. La possibile soluzione è un 3-5-2 con Palestra che si trasferisce sull’out sinistro
- In mediana occhio alle possibili novità di formazione con Mazzitelli e Deiola che sono favoriti su Sulemana e Adopo. Per Kilicsoy invece si prospetta una partenza dalla panchina
Napoli
- Conte inizia a vedere rientri dalla lista degli indisponibili. Contro il Cagliari Juan Jesus e Lobotka tornano a disposizione con il secondo che potrebbe ritrovare subito la titolarità
- In difesa resta invece nulla dovrebbe cambiare rispetto a settimana scorsa con Beukema, Buongiorno e Olivera. Corsie esterne di centrocampo occupare da Politano e Gutierrez
- Novità importanti per quel che riguarda l’attacco. Hojlund chiaramente è titolarissimo. A supporto ci potrebbero essere McTominay e De Bruyne con Alisson che sarebbe quindi opzione a gara in corso
Probabili formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Mazzitelli, Gaetano, Deiola, Palestra; Folorunsho, Esposito
Squalificati: Obert
Indisponibili: Belotti, Felici, Idrissi
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Gilmour, Gutierrez; McTominay, De Bruyne; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, Vergara
Genoa-Udinese, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Genoa
- Cornet è l’unico assente. Fari puntati sui ritorni di Baldanzi e Norton-Cuffy. Saranno titolari? L’azzurro si gioca un posto sulla trequarti mentre l’inglese tornerà dall’inizio
- De Rossi pensa a un 3-4-2-1 con Ellertsson a destra e il già citato Norton-Cuffy sulla corsia opposta. Masini torna dalla squalifica ma pare destinato alla panchina
- Colombo sarà terminale di riferimento. Alle sue spalle il duo Vitinha-Baldanzi ma il primo deve difendersi dall’attacco di Ekhator, il secondo dalla voglia di titolarità di Messias
Udinese
- La difesa bianconera recupera pedine importanti. Solet, rimasto in panchina nell’ultimo turno, è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. Bertola sarà invece gestito con una iniziale panchina
- Ekkelenkamp e Atta restano favoriti per agire ai lati di capitan Karlstrom. Piotrowski e Miller quindi saranno eventuali protagonisti a gara in corso
- Nessun dubbio per quel che riguarda le fasce laterali e l’attacco: Ehizibue a destra, Kamara a sinistra e Davis punto di riferimento con Zaniolo a supporto
Probabili formazioni
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Vitinha, Baldanzi; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cornet
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, DavisA
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Zemura, Buksa
Parma-Cremonese, sabato ore 15
Parma
- Piccolo dubbio per quel che riguarda la porta. Suzuki è tornato ma la sua prova di settimana scorsa non è stata granché. Corvi spera nell’avvicendamento
- Delprato è fermo per squalifica. Cuesta dovrebbe, salvo sorprese, continuare con la linea di difesa a tre. In questo caso il pacchetto prevede l’impiego di Circati, Troilo e Valenti
- Quelche riflessione in mezzo al campo con Bernabé che difficilmente potrebbe rientrare nell’XI di partenza ma con Nicolussi Caviglia che si candida per una maglia. Pellegrino-Strefezza il duo d’attacco
Cremonese
- Cambio in panchina per i grigiorossi che affronteranno il rush finale per la salvezza con Marco Giampaolo in panchina. Chiaramente c’è da valutare eventuale nuovo assetto e nuovi interpreti
- In mediana Bondo è squalificato. A sinistra invece torna Pezzella ma bisogna capire se in mediana o in difesa. In caso di linea a 4, anche barbieri sarebbe abbassato
- In attacco attenzione alla possibile maglia da titolare per Okereke ma non solo. Qualora Giampaolo decidesse di avere uno o due posti sulla trequarti un serio candidato sarebbe Vandeputte
Probabili formazioni
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: Delprato
Indisponibili: Almqvist, Frigan, Cremaschi
CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Barbieri, Folino, Luperto, Pezzella; Thorsby, Grassi, Maleh; Vandeputte; Bonazzoli, Okereke
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Baschirotto
Milan-Torino, sabato ore 18
Milan
- Allegri ritrova Rabiot dopo lo stop per squalifica di settimana scorsa. Ovviamente non ci sono dubbi sulla titolarità del francese accanto a Modric
- Per l’altra maglia da interno, piccolo ballottaggio tra Fofana e Ricci con il primo che resta con il naso avanti, senza però avere l’assoluta certezza del posto
- Sulla corsia sinistra Allegri pare orientato a far tornare Bartesaghi dall’inizio. Difficile che l’azzurro sia necessario per il terzetto dietro. Davanti nuova chance per il duo Leao-Pulisic
Torino
- D’Aversa si prepara a confermare quasi tutto l’XI iniziale che avevamo visto settimana scorsa. Sicuramente non paiono esserci all’orizzonte cambiamenti difensivi
- In mezzo al campo l’unico ballottaggio potrebbe essere quello che vede protagonisti Prati e Ilkhan con il secondo che però deve inseguire il primo
- Pedersen, Obrador e Lazaro si giocano due maglie ma al momento è il terzo a rischiare la panchina. Davanti Zapata insidia Adams ma lo scozzese conta di essere nell’elenco di partenza della partita
Probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Aboukhlal
Juventus-Sassuolo, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Juventus
- La caviglia di Thuram si è sgonfiata e quindi il francese è a disposizione. Da qui a darlo titolare al 100% ce ne passa. In pre allarme c’è sempre Koopmeiners
- Qualora l’ex Atalanta fosse negli undici iniziali, Spalletti proporrebbe un centrocampo a tre con Koop, Locatelli e McKennie
- Dopo l’esperimento riuscito riguardante Boga dall’inizio con spostamento di Yildiz, l’idea contro il Sassuolo resta la stessa con Conceicao a completare il tridente d’attacco
Sassuolo
- Il club ha comunicato che è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra
- La Lega Calcio è stata informata della situazione. Al momento non paiono esserci presupposti per il rinvio della gara
- Grosso ha parlato di organico decimato: difficile quindi fare previsioni sull'XI titolare neroverde. Si attendono ulteriori comunicazioni
Probabili formazioni
JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Boga; Yildiz
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nolm
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Fadera
Como-Pisa, domenica ore 12:30
Como
- Contro la Roma avevamo visto un po’ di novità targate Fabregas a cominciare dal sistema di gioco. Contro il Pisa però il tecnico dovrebbe ritornare a quattro dietro con Diego Carlos e Ramon centrali
- A destra c'è l'ipotesi di arretrare Vojvoda L’impegno non è da sottovalutare vista la classifica ma qualche rotazione in più potrebbe esserci
- Perrone è in ripresa e potrebbe anche tornare dal primo minuto. Diao scalpita per una maglia dall’inizio. Davanti dovremmo rivedere Douvikas dal 1’
Pisa
- Durosinmi è stato fermato per due giornata dopo quel che è successo contro il Cagliari. Pesa tantissimo però anche lo stop per squalifica di Aebischer
- In mediana mancherà anche l’infortunato Marin. In difesa Calabresi non è ancora pienamente recuperato e quindi possibile chance per Albiol
- Stojilikovic pronto ad essere il terminale di riferimento con Tramoni e Moreo a supporto. In mezzo al campo pronta l’inedita coppia formata da Loyola e Hojholt
Probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, D.Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Hojholt, Angori; Tramoni, Moreo, Stojilkovic
Squalificati: Durosinmi, Aebischer
Indisponibili: Denoon, Vural, Scuffet, Marin
Atalanta-Verona, domenica ore 15
Atalanta
- Nerazzurri che hanno salutato la Champions ma che, almeno, possono “festeggiare” un’infermeria vuota dopo il ritorno di Raspadori
- Palladino deve ancora decidere: Scamacca o Krstovic là davanti? Il ballottaggio è serrato. Il duo di trequartisti dovrebbe essere composto da De Ketelaere e Zalewski
- In mediana invece c’è la candidatura di Ederson, con Pasalic che scivolerebbe in panchina. Bellanova, Zappacosta e Bernasconi infine si giocano le due maglie sulle corsie esterne
Verona
- Attenzioni rivolte sempre all’infermeria: Bradaric e Lovric migliorano e potrebbero strappare almeno una convocazione. Belghali invece può ritrovare posto fin da subito sull’out destro
- L’alternativa resta sempre Oyegoke. A sinistra invece pochi dubbi: maglia da titolare pronta per Martin Frese. Akpa Akpro, Gagliardini e Harroui completeranno il pacchetto mediano
- In attacco si va verso la “solita” soluzione composta da Bowie e Orban ma attenzione a dare per partente sicuro dalla panchina Sarr che potrebbe anche essere la sorpresa di formazione
Probabili formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kella-Kotchap, Slotsager, Serdar
Bologna-Lazio, domenica ore 15
Bologna
- Lo sforzo di Europa League potrebbe portare Italiano a ruotare non poco l’XI titolare che vedremo in campo contro la Lazio. De Silvestri e Skorupski sono fuori causa. A sinistra si candidano Lykogiannis e Miranda
- In mediana Moro pare un nome quasi sicuro per l’XI di partenza dei rossoblù. Odgaard, al pari di Heggem in difesa, potrebbe rappresentare una possibile soluzione
- Davanti è duello tra Castro e Dallinga. Altra possibile staffetta è quella rappresentata da Rowe e Cambiaghi mentre Berardeschi parte in pole per una maglia da trequartista esterno destro
Lazio
- Tegola non da poco per Sarri che perde Mattia Zaccagni a causa di una lesione di secondo grado al vasto mediale della coscia destra
- Nuova maglia da titolare per Patric in cabina di regia. Dopo l’ottima prestazione contro il Milan, unita al mancato ritorno di Basic, lo spagnolo sarà nuovamente perno centrale di centrocampo
- Romagnoli invece sta meglio. La convocazione del centrale non è in dubbio e potrebbe anche partire dal primo minuto
Probabili formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Odgaard; Bernardeschi, Castro, Rowe
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skorupski, De Silvestri
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romangnoli, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Cataldi, Provedel, Zaccagni
Roma-Lecce, domenica ore 18 su Sku Sport
Roma
- Mancini e Celik erano già disponibili per la sfida contro il Bologna e quindi nessun problema in vista del Lecce. In difesa rientra Ndicka dopo la squalifica
- Chi potrebbe tirare il fiato è Hermoso, con Ghilardi pronto a dare il cambioIn mezzo al campo c’è da sostituire Koné, uscito per infortunio in Europa League
- Le due soluzioni riguardano o l’arretramento di Pisilli o l’inserimento di El Aynaoui al fianco di Cristante. La squalifica di Wesley spalanca le porte della fascia sinistra a Tsimikas
Lecce
- Una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra terrà fuori per un po’ di settimane Coulibaly. Di Francesco potrebbe quindi lanciare dall’inizio Fofana
- In difesa nulla dovrebbe cambiare rispetto al solito anche se c’è da segnalare un Tiago Gabriel a rischio squalifica visto che il centrale è diffidato
- Gandelman potrebbe essere rilanciato dal primo minuto visto che potrebbe risultare utile in due posizioni differenti. Banda sta meglio dopo lo spavento di settimana scorsa ma non è da escludere un Sottil titolare
Probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen
Squalificati: Wesley
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé, Koné
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Fofana, Ramadani; Pierotti, Ngom, Sottil; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Camarda, Berisha, Gaspar, Coulibaly
Fiorentina-Inter, domenica ore 20:45
Fiorentina
- In panchina contro la Cremonese, qualche minuto contro il Rakow e assalto alla maglia da titolare contro l’Inter. Questo il possibile percorso di Moise Kean in vista di domenica
- In difesa c’è il dubbio legato a Gosens (trauma toracico) che potrebbe portare o a un cambio di sistema con l’inserimento di Rugani o a un possibile ritorno di Fortini
- Ndour, Harrison e Fabbian sperano di poter entrare in ballottaggio per una maglia dall’iniizo ma al momento Parisi e Gudmundsson, in attacco, paiono intoccabili. Soprattutto dopo Cremona
Inter
- Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo nerazzurro. Il giocatore aveva già richiesto la convocazione contro l’Atalanta. Scontata quindi la sua disponibilità per domenica sera
- A centrocampo mancherà però Mkhitaryan mentre sul fronte Lautaro regna ancora la prudenza. Il capitano nerazzurro, dovesse strappare una convocazione, andrebbe al massimo in panchina
- Per Bastoni c’è ancora da verificare. La sensazione nel quartier generale dell’Inter è che possa al massimo andare in panchina. Pronta quindi una maglia da titolare per Carlos Augusto
Probabili formazioni
FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Fortini; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Solomon, Lezzerini
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lautaro Martinez