Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Probabili formazioni Serie A della 30^ giornata: ultime news dai campi

Serie A

Introduzione

La sconfitta del Milan a Roma ha ampliato la distanza tra le milanesi in testa alla classifica. Lotta apertissima però per quel che riguarda i posti Champions e la zona retrocessione. A Cremona c’è una nuova guida tecnica che potrebbe variare molto in termini di sistema e uomini. La settimana ha vissuto di notizie buone e meno buone. Per Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina c’è da fare il punto dopo il mercoledì e il giovedì di Coppa. Niente “Monday Night” in questo turno visto che alle porte c’è la sosta per le nazionali

Qualche giocatore “quasi pronto” a rientrare verrà forse risparmiato proprio per via della settimana di stop dopo questo turno. Per tutte le notizie riguardanti disponibilità, rientri e piccoli acciacchi non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è pronto a rispondere ai quesiti di tifosi e fantallenatori. E allora ecco le ultime news aggiornate sulle probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Cagliari-Napoli, venerdì ore 18:30

Cagliari

  • In attacco torna Sebastiano Esposito dopo il turno di squalifica con Pisacane che però ha un problema sulla corsia sinistra. Il tecnico dovrà dirottare qualcuno dalla fascia opposta
  • Obert infatti è squalificato dopo il rosso contro il Pisa mentre Idrissi è infortunato. La possibile soluzione è un 3-5-2 con Palestra che si trasferisce sull’out sinistro
  • In mediana occhio alle possibili novità di formazione con Mazzitelli e Deiola che sono favoriti su Sulemana e Adopo. Per Kilicsoy invece si prospetta una partenza dalla panchina


Napoli

  • Conte inizia a vedere rientri dalla lista degli indisponibili. Contro il Cagliari Juan Jesus e Lobotka tornano a disposizione con il secondo che potrebbe ritrovare subito la titolarità
  • In difesa resta invece nulla dovrebbe cambiare rispetto a settimana scorsa con Beukema, Buongiorno e Olivera. Corsie esterne di centrocampo occupare da Politano e Gutierrez
  • Novità importanti per quel che riguarda l’attacco. Hojlund chiaramente è titolarissimo. A supporto ci potrebbero essere McTominay e De Bruyne con Alisson che sarebbe quindi opzione a gara in corso


Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Mazzitelli, Gaetano, Deiola, Palestra; Folorunsho, Esposito

Squalificati: Obert

Indisponibili: Belotti, Felici, Idrissi

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Gilmour, Gutierrez; McTominay, De Bruyne; Hojlund

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, Vergara

1/10

Genoa-Udinese, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

Genoa

  • Cornet è l’unico assente. Fari puntati sui ritorni di Baldanzi e Norton-Cuffy. Saranno titolari? L’azzurro si gioca un posto sulla trequarti mentre l’inglese tornerà dall’inizio
  • De Rossi pensa a un 3-4-2-1 con Ellertsson a destra e il già citato Norton-Cuffy sulla corsia opposta. Masini torna dalla squalifica ma pare destinato alla panchina
  • Colombo sarà terminale di riferimento. Alle sue spalle il duo Vitinha-Baldanzi ma il primo deve difendersi dall’attacco di Ekhator, il secondo dalla voglia di titolarità di Messias


Udinese

  • La difesa bianconera recupera pedine importanti. Solet, rimasto in panchina nell’ultimo turno, è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto. Bertola sarà invece gestito con una iniziale panchina
  • Ekkelenkamp e Atta restano favoriti per agire ai lati di capitan Karlstrom. Piotrowski e Miller quindi saranno eventuali protagonisti a gara in corso
  • Nessun dubbio per quel che riguarda le fasce laterali e l’attacco: Ehizibue a destra, Kamara a sinistra e Davis punto di riferimento con Zaniolo a supporto


Probabili formazioni

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Vitinha, Baldanzi; Colombo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cornet

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, DavisA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zanoli, Zemura, Buksa

2/10
pubblicità

Parma-Cremonese, sabato ore 15

Parma

  • Piccolo dubbio per quel che riguarda la porta. Suzuki è tornato ma la sua prova di settimana scorsa non è stata granché. Corvi spera nell’avvicendamento
  • Delprato è fermo per squalifica. Cuesta dovrebbe, salvo sorprese, continuare con la linea di difesa a tre. In questo caso il pacchetto prevede l’impiego di Circati, Troilo e Valenti
  • Quelche riflessione in mezzo al campo con Bernabé che difficilmente potrebbe rientrare nell’XI di partenza ma con Nicolussi Caviglia che si candida per una maglia. Pellegrino-Strefezza il duo d’attacco


Cremonese

  • Cambio in panchina per i grigiorossi che affronteranno il rush finale per la salvezza con Marco Giampaolo in panchina. Chiaramente c’è da valutare eventuale nuovo assetto e nuovi interpreti
  • In mediana Bondo è squalificato. A sinistra invece torna Pezzella ma bisogna capire se in mediana o in difesa. In caso di linea a 4, anche barbieri sarebbe abbassato
  • In attacco attenzione alla possibile maglia da titolare per Okereke ma non solo. Qualora Giampaolo decidesse di avere uno o due posti sulla trequarti un serio candidato sarebbe Vandeputte


Probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino

Squalificati: Delprato

Indisponibili: Almqvist, Frigan, Cremaschi

CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Barbieri, Folino, Luperto, Pezzella; Thorsby, Grassi, Maleh; Vandeputte; Bonazzoli, Okereke

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Collocolo, Baschirotto

3/10

Milan-Torino, sabato ore 18

Milan

  • Allegri ritrova Rabiot dopo lo stop per squalifica di settimana scorsa. Ovviamente non ci sono dubbi sulla titolarità del francese accanto a Modric
  • Per l’altra maglia da interno, piccolo ballottaggio tra Fofana e Ricci con il primo che resta con il naso avanti, senza però avere l’assoluta certezza del posto
  • Sulla corsia sinistra Allegri pare orientato a far tornare Bartesaghi dall’inizio. Difficile che l’azzurro sia necessario per il terzetto dietro. Davanti nuova chance per il duo Leao-Pulisic


Torino

  • D’Aversa si prepara a confermare quasi tutto l’XI iniziale che avevamo visto settimana scorsa. Sicuramente non paiono esserci all’orizzonte cambiamenti difensivi
  • In mezzo al campo l’unico ballottaggio potrebbe essere quello che vede protagonisti Prati e Ilkhan con il secondo che però deve inseguire il primo
  • Pedersen, Obrador e Lazaro si giocano due maglie ma al momento è il terzo a rischiare la panchina. Davanti Zapata insidia Adams ma lo scozzese conta di essere nell’elenco di partenza della partita


Probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aboukhlal

4/10
pubblicità

Juventus-Sassuolo, sabato ore 20:45 su Sky Sport

Juventus

  • La caviglia di Thuram si è sgonfiata e quindi il francese è a disposizione. Da qui a darlo titolare al 100% ce ne passa. In pre allarme c’è sempre Koopmeiners
  • Qualora l’ex Atalanta fosse negli undici iniziali, Spalletti proporrebbe un centrocampo a tre con Koop, Locatelli e McKennie
  • Dopo l’esperimento riuscito riguardante Boga dall’inizio con spostamento di Yildiz, l’idea contro il Sassuolo resta la stessa con Conceicao a completare il tridente d’attacco


Sassuolo

  • Il club ha comunicato che è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra
  • La Lega Calcio è stata informata della situazione. Al momento non paiono esserci presupposti per il rinvio della gara
  • Grosso ha parlato di organico decimato: difficile quindi fare previsioni sull'XI titolare neroverde. Si attendono ulteriori comunicazioni


Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Boga; Yildiz

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nolm

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Fadera

5/10

Como-Pisa, domenica ore 12:30

Como

  • Contro la Roma avevamo visto un po’ di novità targate Fabregas a cominciare dal sistema di gioco. Contro il Pisa però il tecnico dovrebbe ritornare a quattro dietro con Diego Carlos e Ramon centrali
  • A destra c'è l'ipotesi di arretrare Vojvoda L’impegno non è da sottovalutare vista la classifica ma qualche rotazione in più potrebbe esserci
  • Perrone è in ripresa e potrebbe anche tornare dal primo minuto. Diao scalpita per una maglia dall’inizio. Davanti dovremmo rivedere Douvikas dal 1’


Pisa

  • Durosinmi è stato fermato per due giornata dopo quel che è successo contro il Cagliari. Pesa tantissimo però anche lo stop per squalifica di Aebischer
  • In mediana mancherà anche l’infortunato Marin. In difesa Calabresi non è ancora pienamente recuperato e quindi possibile chance per Albiol
  • Stojilikovic pronto ad essere il terminale di riferimento con Tramoni e Moreo a supporto. In mezzo al campo pronta l’inedita coppia formata da Loyola e Hojholt


Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, D.Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Addai

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Hojholt, Angori; Tramoni, Moreo, Stojilkovic

Squalificati: Durosinmi, Aebischer

Indisponibili: Denoon, Vural, Scuffet, Marin

6/10
pubblicità

Atalanta-Verona, domenica ore 15

Atalanta

  • Nerazzurri che hanno salutato la Champions ma che, almeno, possono “festeggiare” un’infermeria vuota dopo il ritorno di Raspadori
  • Palladino deve ancora decidere: Scamacca o Krstovic là davanti? Il ballottaggio è serrato. Il duo di trequartisti dovrebbe essere composto da De Ketelaere e Zalewski
  • In mediana invece c’è la candidatura di Ederson, con Pasalic che scivolerebbe in panchina. Bellanova, Zappacosta e Bernasconi infine si giocano le due maglie sulle corsie esterne


Verona

  • Attenzioni rivolte sempre all’infermeria: Bradaric e Lovric migliorano e potrebbero strappare almeno una convocazione. Belghali invece può ritrovare posto fin da subito sull’out destro
  • L’alternativa resta sempre Oyegoke. A sinistra invece pochi dubbi: maglia da titolare pronta per Martin Frese. Akpa Akpro, Gagliardini e Harroui completeranno il pacchetto mediano
  • In attacco si va verso la “solita” soluzione composta da Bowie e Orban ma attenzione a dare per partente sicuro dalla panchina Sarr che potrebbe anche essere la sorpresa di formazione


Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kella-Kotchap, Slotsager, Serdar

7/10

Bologna-Lazio, domenica ore 15

Bologna

  • Lo sforzo di Europa League potrebbe portare Italiano a ruotare non poco l’XI titolare che vedremo in campo contro la Lazio. De Silvestri e Skorupski sono fuori causa. A sinistra si candidano Lykogiannis e Miranda
  • In mediana Moro pare un nome quasi sicuro per l’XI di partenza dei rossoblù. Odgaard, al pari di Heggem in difesa, potrebbe rappresentare una possibile soluzione
  • Davanti è duello tra Castro e Dallinga. Altra possibile staffetta è quella rappresentata da Rowe e Cambiaghi mentre Berardeschi parte in pole per una maglia da trequartista esterno destro


Lazio

  • Tegola non da poco per Sarri che perde Mattia Zaccagni a causa di una lesione di secondo grado al vasto mediale della coscia destra
  • Nuova maglia da titolare per Patric in cabina di regia. Dopo l’ottima prestazione contro il Milan, unita al mancato ritorno di Basic, lo spagnolo sarà nuovamente perno centrale di centrocampo
  • Romagnoli invece sta meglio. La convocazione del centrale non è in dubbio e potrebbe anche partire dal primo minuto


Probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Odgaard; Bernardeschi, Castro, Rowe

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Skorupski, De Silvestri

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romangnoli, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gigot, Rovella, Cataldi, Provedel, Zaccagni

8/10
pubblicità

Roma-Lecce, domenica ore 18 su Sku Sport

Roma

  • Mancini e Celik erano già disponibili per la sfida contro il Bologna e quindi nessun problema in vista del Lecce. In difesa rientra Ndicka dopo la squalifica
  • Chi potrebbe tirare il fiato è Hermoso, con Ghilardi pronto a dare il cambioIn mezzo al campo c’è da sostituire Koné, uscito per infortunio in Europa League
  • Le due soluzioni riguardano o l’arretramento di Pisilli o l’inserimento di El Aynaoui al fianco di Cristante. La squalifica di Wesley spalanca le porte della fascia sinistra a Tsimikas


Lecce

  • Una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra terrà fuori per un po’ di settimane Coulibaly. Di Francesco potrebbe quindi lanciare dall’inizio Fofana
  • In difesa nulla dovrebbe cambiare rispetto al solito anche se c’è da segnalare un Tiago Gabriel a rischio squalifica visto che il centrale è diffidato
  • Gandelman potrebbe essere rilanciato dal primo minuto visto che potrebbe risultare utile in due posizioni differenti. Banda sta meglio dopo lo spavento di settimana scorsa ma non è da escludere un Sottil titolare


Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen

Squalificati: Wesley

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé, Koné

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Fofana, Ramadani; Pierotti, Ngom, Sottil; Stulic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Camarda, Berisha, Gaspar, Coulibaly

9/10

Fiorentina-Inter, domenica ore 20:45

Fiorentina

  • In panchina contro la Cremonese, qualche minuto contro il Rakow e assalto alla maglia da titolare contro l’Inter. Questo il possibile percorso di Moise Kean in vista di domenica
  • In difesa c’è il dubbio legato a Gosens (trauma toracico) che potrebbe portare o a un cambio di sistema con l’inserimento di Rugani o a un possibile ritorno di Fortini
  • Ndour, Harrison e Fabbian sperano di poter entrare in ballottaggio per una maglia dall’iniizo ma al momento Parisi e Gudmundsson, in attacco, paiono intoccabili. Soprattutto dopo Cremona


Inter

  • Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo nerazzurro. Il giocatore aveva già richiesto la convocazione contro l’Atalanta. Scontata quindi la sua disponibilità per domenica sera
  • A centrocampo mancherà però Mkhitaryan mentre sul fronte Lautaro regna ancora la prudenza. Il capitano nerazzurro, dovesse strappare una convocazione, andrebbe al massimo in panchina
  • Per Bastoni c’è ancora da verificare. La sensazione nel quartier generale dell’Inter è che possa al massimo andare in panchina. Pronta quindi una maglia da titolare per Carlos Augusto


Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Fortini; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lamptey, Solomon, Lezzerini

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lautaro Martinez

10/10
pubblicità

Leggi anche

Serie A

Loftus-Cheek, possibile rientro per Napoli-Milan

Serie A

Lotta salvezza: il calendario a confronto

Serie A

Lotta scudetto: i calendari Inter, Milan e Napoli

Serie A

Lotta scudetto: i calendari di Inter e Milan

Serie A

Corsa all'Europa: i calendari a confronto