Introduzione

La sconfitta del Milan a Roma ha ampliato la distanza tra le milanesi in testa alla classifica. Lotta apertissima però per quel che riguarda i posti Champions e la zona retrocessione. A Cremona c’è una nuova guida tecnica che potrebbe variare molto in termini di sistema e uomini. La settimana ha vissuto di notizie buone e meno buone. Per Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina c’è da fare il punto dopo il mercoledì e il giovedì di Coppa. Niente “Monday Night” in questo turno visto che alle porte c’è la sosta per le nazionali



Qualche giocatore “quasi pronto” a rientrare verrà forse risparmiato proprio per via della settimana di stop dopo questo turno. Per tutte le notizie riguardanti disponibilità, rientri e piccoli acciacchi non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è pronto a rispondere ai quesiti di tifosi e fantallenatori. E allora ecco le ultime news aggiornate sulle probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A