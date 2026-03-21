La squadra di Chivu proverà a mantenere inalterato il distacco da Napoli e Milan (vittoriose venerdì e sabato) prima della sosta per le nazionali. Nerazzurri senza Bastoni, fermo dallo stop nel corso del derby, e Lautaro Martinez. Torna dal 1' Calhanoglu. La Fiorentina prova a dare continuità agli ultimi risultati positivi. C'è Gosens, Parisi e Gudmundsson in avanti intoccabili con Kean
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione
De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson, Kean. All. Paolo Vanoli
- Dopo il passaggio ai quarti di Conference, tornano diversi titolari: Gosens c'è e si posiziona a sinistra
- Cambiano tutti e quattro i 'trequartisti' dietro Kean: spazio a Parisi a destra, Brescianini. Mandragora e Gudmundsson a sinistra dietro a Kean
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu
- Lautaro e Bastoni non saranno della partita. Il capitano salterà la convocazione con l'Argentina e non sarà ancora dispoinibile
Bastoni non è ancora disponibile dopo lo stop durante il derby contro il Milan e rischia di saltare anche la Nazionale
- Ritorno dal 1' sempre più probabile per Calhanoglu
- Thuram vuol tornare al gol: non segna dall'8 febbraio scorso