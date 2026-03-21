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Fiorentina-Inter, le probabili formazioni per il match di Serie A

Serie A

La squadra di Chivu proverà a mantenere inalterato il distacco da Napoli e Milan (vittoriose venerdì e sabato) prima della sosta per le nazionali. Nerazzurri senza Bastoni, fermo dallo stop nel corso del derby, e Lautaro Martinez. Torna dal 1' Calhanoglu. La Fiorentina prova a dare continuità agli ultimi risultati positivi. C'è Gosens, Parisi e Gudmundsson in avanti intoccabili con Kean

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
Terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale
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Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Fabiano Parisi
Fabiano Parisi
Ala destra
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Trequartista
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Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
Trequartista
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Ala sinistra
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Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Centravanti

FIORENTINA (4-1-4-1) la probabile formazione

De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson, Kean. All. Paolo Vanoli

  • Dopo il passaggio ai quarti di Conference, tornano diversi titolari: Gosens c'è e si posiziona a sinistra
  • Cambiano tutti e quattro i 'trequartisti' dietro Kean: spazio a Parisi a destra, Brescianini. Mandragora e Gudmundsson a sinistra dietro a Kean
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Difensore centrale di sinistra
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Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
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Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer, Bisseck, Akanji, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu

  • Lautaro e Bastoni non saranno della partita. Il capitano salterà la convocazione con l'Argentina e non sarà ancora dispoinibile 
    Bastoni non è ancora disponibile dopo lo stop durante il derby contro il Milan e rischia di saltare anche la Nazionale 
  • Ritorno dal 1' sempre più probabile per Calhanoglu
  • Thuram vuol tornare al gol: non segna dall'8 febbraio scorso

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