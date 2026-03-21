La squadra di Chivu proverà a mantenere inalterato il distacco da Napoli e Milan (vittoriose venerdì e sabato) prima della sosta per le nazionali. Nerazzurri senza Bastoni, fermo dallo stop nel corso del derby, e Lautaro Martinez. Torna dal 1' Calhanoglu. La Fiorentina prova a dare continuità agli ultimi risultati positivi. C'è Gosens, Parisi e Gudmundsson in avanti intoccabili con Kean