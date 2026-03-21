Dove vedere Juve-Sassuolo

La partita Juventus-Sassuolo valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 marzo alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day , dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena.

I numeri di Juventus e Sassuolo

Perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A, con due successi per parte; i bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2. La Juventus è la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A - 16 sulle 23 totali (4V, 3N) - e quella contro cui gli emiliani hanno incassato più reti (55) nel massimo campionato. Soltanto una delle quattro vittorie strappate in totale dal Sassuolo contro la Juventus in Serie A è arrivata in trasferta: quella del 27 ottobre 2021, per 2-1, grazie alle reti di Frattesi e Maxime Lopez. Inoltre, in nessuna delle 11 gare esterne disputate nel torneo contro i bianconeri, gli emiliani sono riusciti a tenere la porta inviolata: 30 le reti al passivo, per una media di 2,7 a incontro. La Juventus ha vinto le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e potrebbe infilare tre successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima volta in Serie A da oltre un anno: febbraio-marzo 2025, con Thiago Motta in panchina. Il Sassuolo non pareggia da 11 partite di campionato (5V, 6P) - è la serie in corso più lunga tra le squadre presenti in questa Serie A - dopo che aveva chiuso in parità tre delle quattro precedenti (1P); l'ultimo segno 'X' degli emiliani nel massimo torneo risale alla prima sfida del 2026 nel derby contro il Parma (1-1 al Mapei Stadium).