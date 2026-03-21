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Milan-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Milan e Torino della 30^ giornata di Serie A si gioca sabato 21 marzo alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Milan-Torino in tv

La partita Milan-Torino valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 21 marzo alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

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I numeri di Milan e Torino

Dopo quattro successi di fila, il Milan ha vinto soltanto tre delle successive otto partite (2N, 3P) giocate contro il Torino in Serie A; inoltre, in tutte le ultime cinque sfide tra rossoneri e granata entrambe le squadre sono andate in gol (21 reti in totale per una media di 4,2 a match), dopo che almeno una delle due era rimasta a secco di marcature in sei delle sette gare precedenti (2,2 gol di media). Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A giocate contro il Milan nel girone di ritorno - tante quante nelle precedenti 27 gare disputate nella seconda metà di campionato - e i granata potrebbero vincere tre match consecutivi contro i rossoneri dopo il giro di boa solo per la seconda volta nel massimo torneo, dopo quella tra il 1947 e il 1949. Il Milan è imbattuto da ben 29 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (20V, 9N) - l'ultima sconfitta interna dei rossoneri contro i granata nel torneo risale al 24 marzo 1985 (0-1, con Nils Liedholm in panchina) -; soltanto contro l'Hellas Verona, il Diavolo ha evitato la sconfitta per più match interni consecutivi nel massimo campionato (34, tra maggio 1958 e dicembre 2025) che contro i granata (29 appunto). Il Milan ha perso due delle ultime quattro sfide (2V) di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle precedenti 24 del torneo (15V, 9N).

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