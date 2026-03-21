Dopo l'eliminazione in Europa League, i giallorossi devono riscattarsi in campionato per restare in corsa per la qualificazione Champions. Senza Wesley e Koné, Gasperini si affida a Tsimikas ed El Aynaoui. Chance per Robinio Vaz dal 1' con Malen in attacco. L'ex Di Francesco con Banda nel tridente offensivo. Il match sarà in diretta domenica 22 marzo dalle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

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