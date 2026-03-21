Dopo l'eliminazione in Europa League, i giallorossi devono riscattarsi in campionato per restare in corsa per la qualificazione Champions. Senza Wesley e Koné, Gasperini si affida a Tsimikas ed El Aynaoui. Chance per Robinio Vaz dal 1' con Malen in attacco. L'ex Di Francesco con Banda nel tridente offensivo. Il match sarà in diretta domenica 22 marzo dalle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le scelte di Gasperini
ROMA (3-4-1-2), la probabile formazione: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen. All. Gasperini
- Scelte quasi obbligate per Gasperini: oltre ai soliti noti, mancheranno anche lo squalificato Wesley e Koné, infortunatosi in settimana contro il Bologna
- Al loro posto ballottaggio Tsimikas/Rensch a sinistra ed El Aynaoui in mediana
- In attacco potrebbe avere una chance dal 1' Robinio Vaz al fianco di Malen. L'ex Marsiglia ha mostrato segnali di crescita in Europa League ed è in vantaggio su Pisilli ed El Shaarawy
Le scelte di Di Francesco
LECCE (4-2-3-1), la probabile formazione: Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco
- Di Francesco deve rinunciare all'infortunato Coulibaly in mediana. Dentro Ngom con arretramento di Gandelman. Spera ancora Fofana
- In attacco Stulic favorito su Cheddira
- Solito ballottaggio Sottil-Banda. Qualche acciacco per il primo, potrebbe partire dal 1' lo zambiano