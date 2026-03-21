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Roma-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Dopo l'eliminazione in Europa League, i giallorossi devono riscattarsi in campionato per restare in corsa per la qualificazione Champions. Senza Wesley e Koné, Gasperini si affida a Tsimikas ed El Aynaoui. Chance per Robinio Vaz dal 1' con Malen in attacco. L'ex Di Francesco con Banda nel tridente offensivo. Il match sarà in diretta domenica 22 marzo dalle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
Difensore di sinistra
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno destro
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
Centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Kostas Tsimikas
Kostas Tsimikas
Esterno sinistro
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Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
Trequartista
Roma
Robinio Vaz
Robinio Vaz
Attaccante
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

Le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-1-2), la probabile formazione: Svilar, Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen. All. Gasperini

  • Scelte quasi obbligate per Gasperini: oltre ai soliti noti, mancheranno anche lo squalificato Wesley e Koné, infortunatosi in settimana contro il Bologna
  • Al loro posto ballottaggio Tsimikas/Rensch a sinistra ed El Aynaoui in mediana
  • In attacco potrebbe avere una chance dal 1' Robinio Vaz al fianco di Malen. L'ex Marsiglia ha mostrato segnali di crescita in Europa League ed è in vantaggio su Pisilli ed El Shaarawy
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
Terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
Difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
Difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
Terzino sinistro
Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
Centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
Centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
Ala destra
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Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
Trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
Ala sinistra
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Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
Centravanti

Le scelte di Di Francesco

LECCE (4-2-3-1), la probabile formazione: Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. All. Di Francesco

  • Di Francesco deve rinunciare all'infortunato Coulibaly in mediana. Dentro Ngom con arretramento di Gandelman. Spera ancora Fofana
  • In attacco Stulic favorito su Cheddira
  • Solito ballottaggio Sottil-Banda. Qualche acciacco per il primo, potrebbe partire dal 1' lo zambiano

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