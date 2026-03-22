La partita Fiorentina-Inter valida per la 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 22 marzo alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Inter

L'Inter è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro la Fiorentina in campionato (10V, 5N), segnando 34 gol nel periodo (esattamente 2 di media a match) - vincendo quattro delle cinque più recenti (1P). La Fiorentina ha vinto l'ultimo match al Franchi contro l'Inter in Serie A (3-0 il 6 febbraio 2025), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nei sette precedenti confronti casalinghi contro i nerazzurri (tre pareggi erano stati seguti da quattro sconfitte). Considerando la classifica nel nuovo anno solare 2026 in Serie A, solo sei squadre (tra cui l'Inter, prima con 32 punti in 13 match) hanno guadagnato più punti della la Fiorentina: 19 punti per i viola in 12 match (al pari del Genoa). La Fiorentina è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (3V, 3N), dopo che nelle sette precedenti gare al Franchi aveva registrato ben cinque sconfitte e due pareggi. L'Inter ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite di campionato; i nerazzurri non registrano almeno tre match di fila senza vincere in una singola stagione di Serie A dal periodo tra marzo e aprile 2023 (cinque in quel caso - tra cui una sconfitta contro la Fiorentina). Dopo l'1-1 contro l'Atalanta, l'Inter potrebbe pareggiare due match consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra maggio e agosto 2024 (tre in quel caso - ultime due giornate del 2023/24 e prima giornata del 2024/25).