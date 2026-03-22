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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 30^ giornata

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Oggi, domenica 22 marzo, si scende in campo per la 30^ giornata di campionato. Alle 18.00 Roma-Lecce, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

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La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Como-Pisa e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Lazio Atalanta-Verona. Alle 18.00 è il momento di Roma-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 chiudono la giornata di campionato Fiorentina e Inter.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Marco Bucciantini ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Riccardo Gentile e Alessio Scarchilli. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 22 marzo

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Marco Bucciantini
  • ore 12.30: Como-Pisa su DAZN 1
  • ore 15.00: Bologna-Lazio su DAZN 1
  • ore 15.00: Atalanta-Verona su DAZN 2 
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Riccardo Gentile e Alessio Scarchilli
  • alle 18.00: ROMA-LECCE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Assogna e Valentina Mariani
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Dario Massara e Marco Nosotti
  • ore 20.45: Fiorentina-Inter su DAZN 1 

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