Le partite di Serie A di oggi

La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Como-Pisa e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Lazio e Atalanta-Verona. Alle 18.00 è il momento di Roma-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 chiudono la giornata di campionato Fiorentina e Inter.