"All'inizio del 2026, la Juventus ha prolungato il contratto del talento di nuova generazione Kenan Yildiz fino al 2030 , riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nella fidelizzazione dei più promettenti talenti del club. Questo approccio riflette la nostra incrollabile fiducia nella Juventus. Exor rimane un orgoglioso proprietario del club , continuando un rapporto che dura da oltre un secolo grazie alla mia famiglia". Lo afferma John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor , la holding della famiglia Agnelli che ha la squadra bianconera tra le sue partecipate. "Rimaniamo pienamente impegnati - sottolinea Elkann - a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo che ci sia un futuro brillante davanti a noi. Come disse il leggendario Omar Sivori: 'Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, bisogna continuare a crederci, la Juve non molla mai'".

"Sostenuto con fermezza il club"

"La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni - spiega Elkann - segnato da pressioni interne ed esterne che inevitabilmente hanno influenzato le prestazioni. Ci siamo assunti la responsabilità laddove necessario, abbiamo sostenuto con fermezza il club e lavorato a stretto contatto con la sua dirigenza per ristabilire la stabilità e riportare la Juventus su un percorso costruttivo dopo la risoluzione delle questioni legali e regolamentari. In questo contesto, il 2025 è stato un anno dedicato alla costruzione delle basi per prestazioni sostenibili, sia in campo che fuori. Abbiamo supportato il club con il nostro contributo proporzionale a un aumento di capitale di quasi 100 milioni di euro e abbiamo appoggiato importanti cambiamenti nella sua dirigenza". Elkann ricorda che "sul fronte sportivo, la squadra femminile ha disputato una stagione eccezionale, conquistando la doppietta nazionale, vincendo la Serie A e la Coppa Italia. Nel gennaio 2026, la Juventus Women ha anche vinto la Supercoppa italiana. Anche la squadra maschile ha iniziato a mostrare progressi dopo la nomina di Luciano Spalletti come allenatore a ottobre. Spalletti ha portato nuova energia nello spogliatoio, restituendo fame e determinazione a vincere". Anche fuori dal campo i risultati finanziari sono migliorati significativamente: nel 2025 i ricavi della Juventus sono aumentati del 34% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 530 milioni di euro, trainati principalmente dal ritorno della prima squadra maschile in Uefa Champions League. Di conseguenza, la perdita del club è diminuita del 71% rispetto all'anno precedente, attestandosi a 58 milioni di euro, con la società che prosegue il suo percorso verso la sostenibilità finanziaria. Nel corso dell'anno, il club ha anche rinnovato la partnership con Adidas fino alla stagione 2036/37 per un valore totale di 408 milioni di euro e ha esteso l'accordo di sponsorizzazione frontale con Jeep fino a giugno 2028 per 69 milioni di euro".