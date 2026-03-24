Serie A, cinque squalificati per la 31^ giornata: Carlos Augusto salta la Roma
Saranno cinque i giocatori indisponibili per la 31^ giornata di Serie A a causa di squalifica, come comunicato dal Giudice Sportivo. Carlos Augusto non sarà a disposizione per il big match Inter-Roma: un turno di stop anche per Davis (Udinese), Dossena (Cagliari) e Troilo (Parma), tutti fermati per somma di ammonizioni. Squalificato anche Durosinmi del Pisa che deve ancora scontare la seconda giornata di stop ricevuta dopo la 29^ giornata
- Salta Inter-Roma (domenica 5 aprile alle 15)
- Salta Udinese-Como (lunedì 6 aprile alle 15)
- Salta Sassuolo-Cagliari (sabato 4 aprile alle 15)
- Salta Lazio-Parma (sabato 4 aprile alle 20:45 su Sky e in streaming su NOW)
- Un turno di stop per il collaboratore tecnico di Daniele De Rossi per avere, all'8° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara.