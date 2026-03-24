Saranno cinque i giocatori indisponibili per la 31^ giornata di Serie A a causa di squalifica, come comunicato dal Giudice Sportivo. Carlos Augusto non sarà a disposizione per il big match Inter-Roma: un turno di stop anche per Davis (Udinese), Dossena (Cagliari) e Troilo (Parma), tutti fermati per somma di ammonizioni. Squalificato anche Durosinmi del Pisa che deve ancora scontare la seconda giornata di stop ricevuta dopo la 29^ giornata

I CONVOCATI DELLA SERIE A IN NAZIONALE