Roma, si ferma Wesley: infortunio col Brasile

Roma, infortunio per Wesley durante Brasile-Francia: problema muscolare, torna in ItaliaROMA
Schierato titolare nell'amichevole persa 2-1 dalla Seleção contro la Francia, l'esterno della Roma non prenderà parte alla sfida di mercoledì contro la Croazia al Maracanã. Lo ha comunicato in una nota la federazione brasiliana che parla di lesione muscolare alla coscia destra riportata da Wesley. Il giocatore è stato autorizzato a lasciare il ritiro e proseguirà le cure in Italia
La Roma rischia di perdere Wesley. Schierato titolare al Gillette Stadium nell'amichevole del suo Brasile, battuto 2-1 dalla Francia, l'esterno giallorosso è rimasto in campo 71 minuti ma non prenderà parte alla prossima sfida contro la Croazia (mercoledì al Maracanã). Come annunciato dalla Seleção, Wesley e Raphinha sono stati dichiarati indisponibili e autorizzati a lasciare il ritiro della Nazionale. Dopo che i due giocatori avevano accusato un fastidio alla coscia destra, gli esami strumentali hanno confermato una lesione muscolare per entrambi. Ecco perché Wesley farà ritorno a Roma, dove saranno valutate le sue condizioni e i relativi tempi di recupero.
La nota del Brasile
Il bollettino medico: "Nella giornata di venerdì 27 marzo, il CT Carlo Ancelotti ha ufficializzato l'indisponibilità di Raphinha e Wesley. Entrambi hanno avvertito dolore alla parte posteriore della coscia destra durante la partita contro la Francia. Gli atleti si sono sottoposti a esami strumentali che hanno confermato la presenza di lesioni muscolari. I giocatori hanno ricevuto l'autorizzazione a lasciare il ritiro per proseguire le cure".