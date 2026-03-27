Roma, si ferma Wesley: infortunio col Brasile

La Roma rischia di perdere Wesley. Schierato titolare al Gillette Stadium nell'amichevole del suo Brasile, battuto 2-1 dalla Francia, l'esterno giallorosso è rimasto in campo 71 minuti ma non prenderà parte alla prossima sfida contro la Croazia (mercoledì al Maracanã). Come annunciato dalla Seleção, Wesley e Raphinha sono stati dichiarati indisponibili e autorizzati a lasciare il ritiro della Nazionale. Dopo che i due giocatori avevano accusato un fastidio alla coscia destra, gli esami strumentali hanno confermato una lesione muscolare per entrambi. Ecco perché Wesley farà ritorno a Roma, dove saranno valutate le sue condizioni e i relativi tempi di recupero.