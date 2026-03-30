Introduzione
La settimana dopo la sosta è sempre un punto di svolta, soprattutto per i recuperi di quei giocatori bloccati da un po' di tempo. Gli impegni delle varie Nazionali però non portano quasi mai buone notizie. Ne sa qualcosa la Roma che dovrà rinunciare a Wesley per almeno quattro settimane. Per l'esterno brasiliano, tornato anzitempo dagli impegni con la Seleçao, gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea del bicipite femorale destro.
Stessa bandiera, stesso ruolo, differenti colori: Vanoli e la Fiorentina hanno avuto il responso degli accertamenti effettuati da Dodò dopo che il brasiliano si era fermato nell'allenamento di sabato per un problema al flessore. Gli esami hanno escluso lesioni ai muscoli della coscia destra. Dodà proseguirà il programma personalizzato. Per il suo recupero c’è un cauto ottimismo ma è in dubbio per la trasferta di sabato alle 18 a Verona. Maurizio Sarri poi spera di recuperare un paio di pedine a centrocampo. Cataldi e Basic avevano come obiettivo quello di tornare dopo la sosta.
Per quel che riguarda gli squalificati, il Giudice Sportivo ha appiedato 4 nuovi giocatori tra cui spicca Davis. Il bomber dell'Udinese non ci sarà contro il Como. Chivu potrà riabbracciare Lautaro Martinez, assente da oltre un mese. Niente Roma per Carlos Augusto che rientra nell'elenco degli squalificati. Durosinmi invece dovrà scontare la seconda giornata di stop. In casa Milan invece possibile rientro anticipato per Ruben Loftus-Cheek che si allena con una protezione speciale
Ecco quindi nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 31^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Dodò, non c'è lesione alla coscia: in dubbio per Verona
La Fiorentina ha comunicato gli esiti degli accertamenti a cui si è sottoposto Dodò, dopo che il brasiliano si era fermato nell'allenamento di sabato per un problema ai muscoli flessori della coscia destra. "Gli esami diagnostici svolti -si legge sul sito viola- hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato". C'è cauto ottimismo per il recupero di Dodò, che resta in dubbio per la trasferta di sabato alle 18 in casa del Verona
Gasperini senza Wesley per un mese
Il rientro anticipato dal Brasile aveva fatto scattare l'allarme. Qualcuno sperava in una gestione "oculata" ma il problema accusato da Wesley lasciava pochi margini di speranza per un pronto recupero. Rientrato in Italia, l'esterno è stato subito sottoposto agli esami di rito che hanno certificato una lesione miotendinea del bicipite femorale destro.
Lo stop è di circa quattro settimane e quindi Inter-Roma perde un altro protagonista importante e sempre in casa Roma. Ricordiamo infatti che Manu Koné è out per una lesione al bicipite femorale
Gli squalificati per la 31^ giornata
Quattro nuovi stop per squalifica e una seconda giornata da scontare per un "vecchio" cartellino rosso. Ecco i calciatori che salteranno la 31^ giornata per squalifica
- DOSSENA (Cagliari)
- DAVIS (Udinese)
- TROILO (Parma)
- CARLOS AUGUSTO (Inter)
- DUROSINMI (Pisa) - Deve scontare la seconda giornata
ATALANTA
31^ giornata: Lecce-Atalanta
- SCAMACCA - lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Si è allenato con la Nazionale. In dubbio per Lecce
- HIEN - Lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro. Out contro il Lecce
BOLOGNA
31^ giornata: Cremonese-Bologna
- ODGAARD - Elongazione del retto femorale sinistro. Dovrebbe saltare la Cremonese con tentativo di recupero per l'Europa League
- SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a maggio
- POBEGA - Lesione di basso grado dell’ileopsoas. Rientro a metà aprile
- DE SILVESTRI - lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Rientro verso metà aprile
CAGLIARI
31^ giornata: Sassuolo-Cagliari
- DOSSENA - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- BORRELLI - Distrazione ai flessori. Possibile convocazione contro il Sassuolo
- BELOTTI - A fine settembre ha riportato la lesione del legamento crociato. Possibile convocazione contro il Sassuolo
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
31^ giornata: Udinese-Como
- RODRIGUEZ - Contusione alla gamba. In dubbio per la 31^ giornata
- RAMON - Affaticamento al polpaccio. In forte dubbio per Udine
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita
CREMONESE
31^ giornata: Cremonese-Bologna
- BASCHIROTTO - Fastidio muscolare. Tentativo di recupero per la sfida contro il Bologna
- COLLOCOLO - Elongazione a livello del tendine del retto femorale. Rientro previsto a metà aprile
FIORENTINA
31^ giornata: Verona-Fiorentina
- DODO' - Problema al flessore. Non c'è lesione, in dubbio per la trasferta di Verona
- MANDRAGORA - Fastidio al polpccio. In dubbio per la 31^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
- SOLOMON - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Possibile rientro contro il Verona
- LEZZERINI - Risentimento al retto femorale della coscia destra. In forte dubbio per la 31^ giornata
GENOA
31^ giornata: Juventus-Genoa
- NORTON-CUFFY - Risentimento muscolre al flessore della coscia destra. Dovrebbe saltare la sfida contro la Juventus
- CORNET - Problema alla caviglia. Recuperabile per la 31^ giornata
INTER
31^ giornata: Inter-Roma
- CARLOS AUGUSTO - Squalificato un turno. Salta la Roma
- MKHITARYAN - Risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto entro la prima metà di aprile
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al soleo della gamba sinistra. Recuperabile per la 31^ giornata
JUVENTUS
31^ giornata: Juventus-Genoa
- HOLM - Lesione di basso-medio grado del soleo. Recuperabile per la 31^ giornata
LAZIO
31^ giornata: Lazio-Parma
- ZACCAGNI - Lesione muscolare alla coscia destra. Rientro previsto per la seconda metà di aprile
- CATALDI - Lieve distrazione a carico del soleo sinistro. Possibile rientro nella 31* giornata
- GILA - Problema alla gamba. In dubbio per il Parma
- ROVELLA - Frattura scomposta della clavicola. Rientro a maggio
- BASIC - Infiammazione all'adduttore. Probabile convocazione contro il Parma
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
LECCE
31^ giornata: Lecce-Atalanta
- BANDA - Fastidio muscolare. In dubbio per la 31^ giornata
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
- SOTTIL - Lombalgia. In dubbio per la 31^ giornata
- COULIBALY - Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Salta la 30^ giornata
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
MILAN
31^ giornata: Napoli-Milan
- LEAO - Problemi all'adduttore destro. Recuperabile per il Napoli
- LOFTUS-CHEEK - Frattura dei denti e dell'osso mascellare. Possibile rientro contro il Napoli
- GABBIA - Ernia inguinale. Operazione riuscita. In dubbio per la 31^ giornata
NAPOLI
31^ giornata: Napoli-Milan
- VERGARA - Lesione distrattiva della fascia plantare. Rientro previsto fra metà e fine aprile
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a Fine aprile
- RRAHMANI - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro possibile nella seconda metà di aprile
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
PARMA
31^ giornata: Lazio-Parma
- TROILO - Squalifiato un turno. Salta la Lazio
- BERNABE' - Problema muscolare. In dubbio per la 31^ giornata
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Rientro previsto a maggio
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
PISA
31^ giornata: Pisa-Torino
- DUROSINMI - Squalificato ancora un turno. Salta il Torino
- MARIN - Problema al ginocchio. Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 31* giornata
- CALABRESI - Lussazione alla spalla. In forte dubbio per la 31^ giornata
- SCUFFET - Stiramento. Possibile rientro contro il Torino
- DENOON - Problema alla caviglia. Out per la 31^ giornata
- VURAL - Problema al ginocchio. Possibile rientro a metà aprile
ROMA
31^ giornata: Inter-Roma
- WESLEY - Lesione miotendinea del bicipite femorale destro. Rientro a inizio maggio
- KONE' - Lesione del bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto a fine aprile
- CELIK - Affaticamento al polpaccio. Recuperabile per la 31^ giornata
- SOULE' - Pubalgia. Recuperabile per la sfida contro l'Inter
- DYBALA - Operazione al ginocchio sinistro per rottura del menisco esterno. Atteso in campo a fine aprile
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Tempi di recupero non definiti
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio
SASSUOLO
31^ giornata: Sassuolo-Cagliari
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- FADERA - Frattura dello zigomo. In forte dubbio per la 31^ giornata
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
31^ giornata: Pisa-Torino
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. In dubbio per la 31^ giornata
- NJIE - Fastidio muscolare. In dubbio per la sfida contro il Pisa
UDINESE
31^ giornata: Udinese-Como
- DAVIS - Squalificato un turno. Salta il Como
- ZEMURA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
- BUKSA - Lesione al polpaccio. Rientro previsto a metà aprile
- KRISTENSEN - Problema al flessore sinistro. Out contro il Como
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
VERONA
31^ giornata: Verona-Fiorentina
- BELLA-KOTCHAP - Lesione al bicipite femorale sinistro. In forte dubbio per la 31^ giornata
- BRADARIC - Risentimento musclare. In forte dubbio per la gara contro la Fiorentina
- LOVRIC - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 31^giornata
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita