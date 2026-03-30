Introduzione

La settimana dopo la sosta è sempre un punto di svolta, soprattutto per i recuperi di quei giocatori bloccati da un po' di tempo. Gli impegni delle varie Nazionali però non portano quasi mai buone notizie. Ne sa qualcosa la Roma che dovrà rinunciare a Wesley per almeno quattro settimane. Per l'esterno brasiliano, tornato anzitempo dagli impegni con la Seleçao, gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea del bicipite femorale destro.



Stessa bandiera, stesso ruolo, differenti colori: Vanoli e la Fiorentina hanno avuto il responso degli accertamenti effettuati da Dodò dopo che il brasiliano si era fermato nell'allenamento di sabato per un problema al flessore. Gli esami hanno escluso lesioni ai muscoli della coscia destra. Dodà proseguirà il programma personalizzato. Per il suo recupero c’è un cauto ottimismo ma è in dubbio per la trasferta di sabato alle 18 a Verona. Maurizio Sarri poi spera di recuperare un paio di pedine a centrocampo. Cataldi e Basic avevano come obiettivo quello di tornare dopo la sosta.



Per quel che riguarda gli squalificati, il Giudice Sportivo ha appiedato 4 nuovi giocatori tra cui spicca Davis. Il bomber dell'Udinese non ci sarà contro il Como. Chivu potrà riabbracciare Lautaro Martinez, assente da oltre un mese. Niente Roma per Carlos Augusto che rientra nell'elenco degli squalificati. Durosinmi invece dovrà scontare la seconda giornata di stop. In casa Milan invece possibile rientro anticipato per Ruben Loftus-Cheek che si allena con una protezione speciale

Ecco quindi nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 31^ giornata di Serie A