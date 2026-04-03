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Lazio-Parma, le formazioni ufficiali della partita di Serie A

Serie A

Le scelte ufficiali di Sarri e Cuesta per la sfida della 31^ giornata di Serie A. Lazio-Parma è in diretta alle 20.45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

Formazioni ufficiali

Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
portiere
Lazio
Adam Marusic
Adam Marusic
terzino destro
pubblicità
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
Lazio
Oliver Provstgaard
Oliver Provstgaard
difensore centrale
pubblicità
Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Fisayo Dele-Bashiru
Fisayo Dele-Bashiru
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Daniel Maldini
Daniel Maldini
centravanti
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Lazio
Pedro Eliezer Pedro
Pedro Eliezer Pedro
ala sinistra

LAZIO (4-3-3) la formazione ufficiale

Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
difensore centro destra
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Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centro sinistra
pubblicità
Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
mezzala destra
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
centrocampista centrale
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezzala sinistra
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
attaccante
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

PARMA (3-5-2) la formazione ufficiale

Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

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