Le scelte ufficiali di Sarri e Cuesta per la sfida della 31^ giornata di Serie A. Lazio-Parma è in diretta alle 20.45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW
Le scelte ufficiali di Sarri e Cuesta per la sfida della 31^ giornata di Serie A. Lazio-Parma è in diretta alle 20.45 su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW
L'allenatore dell'Inter si gode il bel successo sulla Roma e l'allungo in classifica sul Milan,...
L'allenatore della Roma prova ad analizzare la pesante sconfitta subita a San Siro contro...
Intervistato da Dazn nel prepartita di Inter-Roma, il ds giallorosso, Frederic Massara, ha...
Intervenuto prima della partita contro la Roma, il presidente nerazzurro ha risposto alle...
La partita tra Inter e Roma della 31^ giornata di Serie A si gioca domenica 5 aprile alle 20.45 e...